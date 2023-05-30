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أفراح ومناسبات
المرتضى رحب بالشاعر تميم البرغوثي في بيروت
Lebanon 24
30-05-2023
|
02:30
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لبى الشاعر الدكتور تميم البرغوثي، دعوة وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى لزيارة لبنان حيث استضافته وزارة الثقافة مساء امس، على مسرح المدينة في شارع الحمرا الذي امتلأت مقاعده بالكامل بحشد غفير من محبي الشاعر.
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ورحب المرتضى بالشاعر وقال في كلمته: "قيل في تميم: وإن القصائد لا تستطيع اللحاق به فما زال يعدو ويعلو...وللشعر عكازتان. هذا مقطع من قصيدة جعلها مريد البرغوثي هدية لابنه تميم في عيد ميلاده الأول. لكن أمرا ما، لم يكن له أن يتنبأ به يوم كتبها، هو أن تميما سيمنح الشعر أجنحة يطير بها في فضاءات بعيدة، وأن العكازتين اللتين كانت تتوكأ عليهما القصائد، سيكون له فيهما مآرب أخرى: أن يهش بهما على قطعان المحتلين، ويضرب جبروتهم، كي يستعيد أهل الأرض منهم كل ما لهم عليها من حقوق".
وأضاف:"وعندي أن أولى القصائد الجميلات التي كتبها تميم، هي تلك التي قالها لرضوى عاشور(أي للمرحومة والدته) حين دخل غرفة الهاتف العمومي في الشارع، وطلبها، وهي في القاهرة، وأعلمها بفرح طفولي لا يضاهيه فرح: "ماما أنا في القدس، أنا في باب العمود، أنا وبابا في القدس".
وفي نهاية الاحتفال قدم المرتضى الى البرغوثي درع وزارة الثقافة اللبنانية، وشهادة بزرع شجرة ارز باسمه وقال له:" لأنك قصيدة الحق على فم فلسطين ولأن حب فلسطين راسخ فينا رسوخ الأرز في وجداننا وأرضنا فإننا نسلمك هذه الشهادة الناطقة بأن وزارة الثقافة قد زرعت اليوم أرزة وسجلتها باسمك في غابة أرز الباروك، كما نقدم لك درع وزارة الثقافة تقديرا على ابداعاتك التي أعلت من شأن الثقافة في عالمنا العربي وأشعلت فينا مزيدا من العشق للقدس السليبة ومزيدا من التصميم على السعي من أجل تحرير كامل الأرض في فلسطين الحبيبة...بارك الله فيك وحماك وثبتنا واياك على حب فلسطين وعلى السعي الى تحريرها من رجس الصهاينة المحتلين". (الوكالة الوطنية)
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