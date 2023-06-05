حدثان سينمائيان في المركز الفرنسي ومتحف سرسق

يشهد كل من المركز الفرنسي في بيروت ومتحف سرسق من 15 إلى 17 الحالي، حدثين سينمائيين يشملان نقاشات وورش عمل وعروضا سينمائية، ينظمها كل من "مؤسسة سينما لبنان" ومهرجان "مسكون" لأفلام الرعب والفانتازيا والخيال العلمي، بمشاركة شخصيات سينمائية محلية وأجنبية بارزة، في مقدمها المخرج الفرنسي الشهير ليوس كاراكس.

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وفي افتتاح هذه الايام الثلاثة، يعرض فيلم كاراكس Mauvais Sang (1986) بنسخته المرممة في الهواء الطلق في الباحة الخارجية للمركز الفرنسي، بحضور المخرج الضيف. ويؤدي أدوار البطولة في هذا الفيلم كلّ من جولييت بينوش ودوني لافان وجولي ديلبي وميشال بيكولي.



وتنظم "مؤسسة سينما لبنان" في 16 الحالي، "يوم الصناعة السينمائية المحلية"، مختتمة به مبادرتها لإحياء السينما اللبنانية في ظل الظروف الصعبة الراهنة من خلال دعم 13 مشروعا سينمائيا وأكثر من 25 مخرجا بواسطة برنامج ريادة الأعمال الإبداعية لمنتجي الأفلام اللبنانيين وصندوق دعم الأفلام اللبنانية، وهي مبادرة أتاح تنفيذها تمويل من الاتحاد الأوروبي.



ويهدف "يوم الصناعة السينمائية المحلية" إلى توفير فرصة اللقاء والتشبيك للعاملين في القطاع السينمائي المحلي لمناقشة القضايا السينمائية الراهنة والتحديات الملحة التي يواجهها هذا القطاع بغية تحديد السبل الآيلة إلى تخطيها من خلال تعاونهم.



ويستهل سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف ورئيسة "مؤسسة سينما لبنان" مايا دو فريج "يوم الصناعة السينمائية المحلية"، بتناول نتائج هذه المبادرة والنجاح الذي حققته، ثم يقام عرض لمشاريع الأفلام التسعة التي تولى تمويلها صندوق دعم الأفلام اللبنانية، تليه مداخلات من المنتجين الخمسة الذين تابعوا برنامجاً تدريبياً في ريادة الأعمال الإبداعية الخاصة بمنتجي الأفلام، بالتعاون مع المعهد العالي للأعمال (ESA Business School و Smart ESA).



وتقام ندوة يتحدث فيها المنتج والموزع جيانلوكا شقرا عن نمو شركته Front Row Filmed Entertainment وعن احتياجات السوق السينمائية اليوم، تليها حلقة نقاشية عن إنتاج أفلام بموازنة محدودة بمشاركة المنتجتين لارا أبو سعيفان وكريستيل يونس والمخرج إيلي خليفة.



ويختتم "يوم الصناعة السينمائية المحلية" بعرض خاص في الهواء الطلق في المركز الثقافي الفرنسي لفيلم ليوس كاراكس Holy motors (2012) من بطولة إيفا مينديس وكايلي مينوغ، بحضور المخرج.



وبحوار مطوّل مع كاراكس، يُفتتح اليوم الثاني الذي يحمل عنوان "حوارات مسكون"، وينظمه مهرجان "مسكون" لأفلام الرعب والفانتازيا والخيال العلمي بهدف تبادل الأفكار والخبرات المتعلقة بهذه الأنماط السينمائية، بما لها من خصوصيات وجاذبية، وبما تحظى به من اهتمام متزايد في المنطقة العربية.





وفي برنامج "حوارات مسكون" أيضا، حلقة نقاشية يشارك فيها المدير الفني لمهرجان "بيوند" السينمائي إيفريم إرسوي والمدير الفني لمهرجان "مسكون" أنطوان واكد والمنتج والموزع جيانلوكا شقرا، تسلط الضوء على نمو أفلام الرعب والفانتازيا والتشويق في السينما العربية وتطورها.



ثم تقام ورشة عمل تحييها مهندسة الصوت المعروفة رنا عيد التي تتحدث عن تجربتها وعملها الأخير في فيلم الرعب Evil Dead Rise وفيلم Rebel للمخرجين عادل العربي وبلال فلاح الذي شارك في مهرجان كان السينمائي عام 2022 وقوبل باستحسان كبير. ويُعرض هذا الفيلم في ختام هذا اليوم.



وتُمول "حوارات مسكون" بواسطة هبة من خلال Global Media Makers، وهي شراكة بين Film Independent ومكتب الشؤون التربوية والثقافية في وزارة الخارجية الأميركية. ويقام هذا اليوم بالتعاون مع المركز الفرنسي في لبنان و"أفلامنا".