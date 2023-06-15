"اذاعه لبنان" تفوز بجائزة جديدة.. اليكم التفاصيل

فازت" اذاعه لبنان" بجائزة التبادل البرامجي عن برنامج "اذاعيات رائدات "اعلام العرب، في اطار الدورة الـ 23 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون في تونس، وضمن اطار برنامج المسابقات التلفزيونية والاذاعية المشاركة.

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وقد تسلم الجائزة مدير اذاعة لبنان محمد غريب الذي اثنى "على التعاون المتواصل والمثمر بين اذاعة لبنان واذاعات الهيئات العربية"، مشددا على "ضرورة تفعيله".



البرنامج الفائز "اذاعيات رائدات" اعداد كميل عبد الله، تقديم غاده جمعه، اخراج بلال طراف.





يذكر ان وزارة الاعلام تشارك في اجتماعات اتحاد الاذاعات العربية في تونس، ولاسيما المجلس التنفيذي للاتحاد والندوات الموازية لمهرجان الاذاعة والتلفزيون بوفد يرأسه المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه وعضوية مدير الاذاعة اللبنانية محمد غريب ومديرة البرامج في الاذاعة ريتا نجيم التي ستقوم بتقديم البرنامج الختامي لمهرجان الاذاعة والتلفزيون الذي سيقام على مسرح قرطاج مساء اليوم في تونس.

يذكر أن اذاعة لبنان فازت بالامس ايضا بجائزة "التميز الاعلامي "عن فئة التوعية في المسابقة التي تقيمها جامعة الدول العربية كل عام لافضل الاعمال الاعلامية العربية. (الوكالة الوطنية)