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أفراح ومناسبات

مركز أجيال يطلق مهرجان "موسيقى وتراث 2023" في إهدن

Lebanon 24
17-06-2023 | 15:46
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 أطلق مركز "أجيال"، لمناسبة عيد الموسيقى وجريا على عادته كل عام، مهرجان "موسيقى وتراث ٢٠٢٣"، في حضور رئيسته السيدة ماريان سركيس وحشد من المهتمين.
 
وافتتح المهرجان فرقة الدبكة الاهدنية التي قدمت لوحات راقصة على وقع الاغاني الوطنية.
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وكانت مشاركة لجمعية الشبيبة الاهدنية، روت خلالها السيدة لارا شلهوب عريجي قصة استملاك أهالي إهدن مدينة زغرتا أيام العثمانيين.

وكانت وقفة موسيقية مع فرقة مركز "أجيال" والتي تضم شبانا وشابات من طلاب الكونسرفاتوار.

ويضم المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى مساء غد الأحد، معرضا للاشغال اليدوية والمونة البيتية وقسما خاصا بألعاب الأطفال.
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