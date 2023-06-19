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وحضرَ "فرحة العُمر" حشدٌ من الأهل والأصدقاء والمُحبّين، وقد أدى خلالها غُصن لزوجتهِ أغنية "بتوحشيني" وسطَ جوّ رومانسيّ عابقٍ بالغرام والإنسجام.