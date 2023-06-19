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أفراح ومناسبات

بـ"نعم أبديّة".. الشّابة رنيم حميّة وزوجها الفنان أحمد غصُن يدخلان "القفص الذّهبي"

Lebanon 24
19-06-2023 | 13:15
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في رحاب أجواءٍ من الحبّ والفرح وبـ"نعم" أبديّة، دخلَت الشَّابة رنيم حميّة القفص الذهبي مع زوجها الشّاب الفنان الصّاعد أحمد غُصن، وذلك خلال حفلِ زفاف أقيم يوم السبت الماضي في صالة "Crystal wedding venue" في منطقة برجا - إقليم الخرّوب.
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وحضرَ "فرحة العُمر" حشدٌ من الأهل والأصدقاء والمُحبّين، وقد أدى خلالها غُصن لزوجتهِ أغنية "بتوحشيني" وسطَ جوّ رومانسيّ عابقٍ بالغرام والإنسجام.

وللعروسين.. "تتهنّوا وبالرفاه والبنين"...
 
 
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