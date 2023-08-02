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أفراح ومناسبات

ورشة عمل لقطاع المرأة في تيار "العزم" حول اختيار الشريك وضوابط الخطبة والزواج

Lebanon 24
02-08-2023 | 12:42
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نظم قطاع المرأة في "تيار العزم"، ضمن مبادرة "نلتقي لنرتقي"، ورشة عمل تدريبية بعنوان "بين الإفراط والتّشدد ... هل أنت مستعدة؟"، في مقر قطاع المرأة في طرابلس.

وتحدثت في الورشة المحامية سوزان جلال السيد عن مواضيع أساسيّة تهمّ الأمهات والفتيات من عمر 16 عاماً وخاصة المقبلات على الخطوبة والزواج، مشددة على طريقة اختيار الشريك وضوابط الخطبة والاستعداد للزواج. 
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وركزت السيد على مواضيع مرتبطة باختيار الشريك والإقبال على الزواج وما يترتب على هذا الاختيار من نتائج قد تنعكس سلباً أو إيجاباً على الحياة الزوجية والأسرية، من منطلق أنّ صحة إختيار الشريك هي التي تحدد استمرارية وديمومة العلاقة الزوجية.

وتطرقت إلى معايير الرفض أو القبول بالمتقدم للخطبة وفقا للاستشارة او الاستخارة، وشروط الخطبة والمراحل المختلفة التي تمر بها، والى أصول التعارف والأسئلة الكفيلة باختيار الشريك من منطلق التكافؤ والاستقلاليّة وتقبل الطرف الآخر بالرغم من عيوبه.

وأكدت "أهمية الإختيار الصحيح التي تؤدي إلى زيادة فرص واحتمالات نجاح العلاقة بين الطرفين واستمراريتها على أسس متوازنة ومتكافئة، مما يقلل من نسب الخلاف والعدوانية ومن الطلاق والتفكك الأسري فيما بعد".

وخلصت السيد إلى حرمة العلاقة مع الأهل وفن التعامل معهم وفق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".

 
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