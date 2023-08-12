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أفراح ومناسبات
بلدية ميفوق- القطارة افتتحت مهرجانها السنوي
Lebanon 24
12-08-2023
|
09:50
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إفتتحت بلدية ميفوق- القطارة مهرجانها، لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء لصيف 2023 في ساحة البلدة، في حضور رئيس المجلس البلدي هادي الحشاش والأعضاء، مخاتير البلدة وفاعليات. ويتضمن المهرجان "سوق ميفوق 2023 " مأكولات عالمية، منتوجات ميفوقية، برامج فنية ومفاجآت عديدة، والدخول مجاني.
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اشارة الى أن هذا المهرجان يستمر من 11 لغاية 14 آب، ويأتي ضمن سلسلة النشاطات الترفيهية والثقافية والإجتماعية التي تقوم بها البلدية، بهدف جمع الأهالي وتعزيز الروابط بينهم، إضافةً الى جذب زوّار الى ميفوق.
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