إفتتاح مهرجان "كروم الشمس 2023" في مغدوشة

أُقيم حفل افتتاح مهرجان كروم الشمس 2023 في ساحة بلدة مغدوشة، يوم أمس.

بعد النشيد الوطني اللبناني، القى رئيس البلدية رئيف يونان كلمة أكد فيها ان مغدوشة مثابرة على تنظيم المهرجان واحيائه رغم كل التحديات التي تعترض الوطن على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي وان البلدية ستبقى السند الدائم لنادي الرابية الخضراء والراعي الاول لكافة نشاطاته اضافة الى سائر الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني وكل النشاطات الخيرية والاجتماعية والثقافية في البلدة.

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وتخللت افتتاحية المهرجان عروضاً منها زفة وعرض جمباز وعرض فني من المسرحية التي ستعرض في 3 ايلول.



برنامج المهرجانات

من ٢٠ الى ٣٢ مباريات كرة سلة، الساعة 7 مساء

في ٢٤ اب نشاط للاطفال يتخلله العاب نفخ وكرمس الساعة ٥ مساء.

في ٢٦ اب عشاء قروي يحييه الفنان امير يزبك والفنان برهان الشعار

من ٢٧ الى ٣٠ اب مباريات mini football في familly school

في ٣١ اب عرض مسرحي لاطفال لفرقة mizo et miza

في ٣ ايلول عرض مسرحي للفرقة الفنية لنادي الرابية الخضراء

في ٧ ايلول عشاء قروي بمناسبة عيد ميلاد السيدة العذراء يحييه المطرب صافي رسلان والفنان جواد سعد.