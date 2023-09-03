Advertisement

أفراح ومناسبات

اطلاق فعاليات مهرجان الميناء السياحي

Lebanon 24
03-09-2023 | 13:15
A-
A+
Doc-P-1103752-638293690749343051.jpg
Doc-P-1103752-638293690749343051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 تمّ إطلاق فعاليّات المهرجان الحرفيّ الفنيّ التراثيّ والثقافيّ السياحي من فندق "فيا مينا" وشارع مونو وشارع جورج دومانب، برعاية بلدية الميناء وبالتعاون مع مركز العزم الثقافيّ وقطاع المراة في "تيار العزم" وفندق "فيا مينا "، وبحضور القائم بأعمال بلدية الميناء القائمقام إيمان الرافعي والمهندس عامر حداد  وحشد من المشاركين.
Advertisement

وتضمن المعرض منتوجات حرفيّة وغذائيّة ورسوما ولوحات فنيّة وفقرات موسيقيّة منوعة ومسابقات فنيّة. 

وأوضحت مسؤولة  قطاع المرأة في "تيار العزم" جنان مبيض أنّ هذا النشاط هدفه "التغيير وإضفاء جوّ الفرح على شوارع الميناء القديمة، شارع مونو وشارع جورج دوماني، وتسليط الضوء على إبداعات وفن وثقافة أبناء طرابلس".

وقد تضمن المهرجان معرض رسم للفنانين د. محمد حسين ووفاء منافيخي وجورجينا بو غصن وجمال عبد الناصر وفاروق نعمة وفريد معتوق ومحمد نابلسي ونهاد عبد الرحمن وبلال حلوة وعمران ياسين ومهى الجماس وزينة شبيب وبيلار الياس ودلال احدب  ورانية سباعي وهدى صباغ وبسمة بيروتي.
 
 
وتخلله أيضا سهرة طربيّة مع الفنان علاء المصري وعدد من الأنشطة الرياضيّة في جزيرة النخل وسهرة فنيّة في جزيرة عبد الوهاب لعدد من الفنانين من أبناء الميناء.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
12:20 | 2023-09-03
00:45 | 2023-09-03
04:48 | 2023-08-31
13:04 | 2023-08-24
10:06 | 2023-08-20
03:34 | 2023-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24