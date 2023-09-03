اطلاق فعاليات مهرجان الميناء السياحي

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وتضمن المعرض منتوجات حرفيّة وغذائيّة ورسوما ولوحات فنيّة وفقرات موسيقيّة منوعة ومسابقات فنيّة.



وأوضحت مسؤولة قطاع المرأة في "تيار العزم" جنان مبيض أنّ هذا النشاط هدفه "التغيير وإضفاء جوّ الفرح على شوارع الميناء القديمة، شارع مونو وشارع جورج دوماني، وتسليط الضوء على إبداعات وفن وثقافة أبناء طرابلس".



وقد تضمن المهرجان معرض رسم للفنانين د. محمد حسين ووفاء منافيخي وجورجينا بو غصن وجمال عبد الناصر وفاروق نعمة وفريد معتوق ومحمد نابلسي ونهاد عبد الرحمن وبلال حلوة وعمران ياسين ومهى الجماس وزينة شبيب وبيلار الياس ودلال احدب ورانية سباعي وهدى صباغ وبسمة بيروتي. تمّ إطلاق فعاليّات المهرجان الحرفيّ الفنيّ التراثيّ والثقافيّ السياحي من فندق "فيا مينا" وشارع مونو وشارع جورج دومانب، برعاية بلدية الميناء وبالتعاون مع مركز العزم الثقافيّ وقطاع المراة في "تيار العزم" وفندق "فيا مينا "، وبحضور القائم بأعمال بلدية الميناء القائمقام إيمان الرافعي والمهندس عامر حداد وحشد من المشاركين.وتضمن المعرض منتوجات حرفيّة وغذائيّة ورسوما ولوحات فنيّة وفقرات موسيقيّة منوعة ومسابقات فنيّة.وأوضحت مسؤولة قطاع المرأة في "تيار العزم" جنان مبيض أنّ هذا النشاط هدفه "التغيير وإضفاء جوّ الفرح على شوارع الميناء القديمة، شارع مونو وشارع جورج دوماني، وتسليط الضوء على إبداعات وفن وثقافة أبناء طرابلس".وقد تضمن المهرجان معرض رسم للفنانين د. محمد حسين ووفاء منافيخي وجورجينا بو غصن وجمال عبد الناصر وفاروق نعمة وفريد معتوق ومحمد نابلسي ونهاد عبد الرحمن وبلال حلوة وعمران ياسين ومهى الجماس وزينة شبيب وبيلار الياس ودلال احدب ورانية سباعي وهدى صباغ وبسمة بيروتي.

وتخلله أيضا سهرة طربيّة مع الفنان علاء المصري وعدد من الأنشطة الرياضيّة في جزيرة النخل وسهرة فنيّة في جزيرة عبد الوهاب لعدد من الفنانين من أبناء الميناء.