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أفراح ومناسبات

افتتاح فعاليات معرض "سوق ليلى" للمونة والحرف لأول مرّة في العين

Lebanon 24
04-09-2023 | 05:53
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برعاية اتحاد بلديات شمال بعلبك وبحضور رئيس بلدية العين، الأستاذ ذكريا ناصر الدين، افتتح يوم الأحد الواقع فيه 3/9/2023 "سوق ليلى" للمونة البلدية والحرف اليدوية للمرة الأولى في منطقة العين، بعلبك.

وقد حضر حفل الإفتتاح العديد من رؤساء بلديات البقاع الشمالي والأعضاء والمخاتير، إضافة الى فعاليات منطقة العين من مدراء مدارس وجمعيات ورواد أعمال.
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ومن أهم أهداف السوق:

· تعزيز التنمية المستدامة

· تطوير الإقتصاد الريفي

· دعم الإنتاج المحلي والتسويق له

· خلق مساحة لتصريف الإنتاج

· بيع المنتج مباشرة الى المستهلك دون وسيط ثالث

· احياء التراث والتقاليد البعلبكية
 
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وقد شارك في السوق عارضين من مختلف المناطق المجاورة، أهمها عرسال، الللبوة، البزالية، القاع، الفاكهة، رأس بعلبك والعين.

وخلال الاحتفال، ألقت المديرة التنفيذية للمشروع لين المصري (23 سنة) التي تعدّ من أصغر رواد الأعمال في البقاع الشمالي، كلمة أكدت فيها أهمية تولي الشباب أدوار قيادية باعتبارهم مصدر الطاقة الحيوية المتجددة المتفجرة والتفاعلية مع المتغيرات والأحداث، وشددت على ضرورة عدم اليأس والإستسلام في ظل الصعوبات المعيشية والأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي يمر بها لبنان، وخلق من الألم أمل.


تجدر الإشارة الى أن "سوق ليلى" سيستمر كل أحد من شهر أيلول 2023 في منطقة العين البقاعية مع برامج ترفيهية وتفاعلية واسعة، على أن يتم نقله في الأشهر المقبلة الى مناطق جديدة.
 
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