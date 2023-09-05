مجلس إدارة "أوسكار المبدعين العرب" أعلن قوائم لجان التحكيم للموسم الثاني

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أعلن مجلس إدارة مهرجان "أوسكار المبدعين العرب" المكون من: سهير شلبي (مدير عام المهرجان)، ماريو منير (مدير ومؤسس المهرجان) وأمل جمال سليمان (رئيس مجلس الأمناء)،إتمام تشكيل لجان تحكيم المسابقة بفروعها السبعة: النص المسرحي، الرواية، القصة، المقال، أفضل كتاب منشور، السيناريو والحوار والشعر.ويترأس اللبناني شوقي ساسين (مستشار وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى) لجان التحكيم التي تضم شخصيات عربية مرموقة كشفت ادارة المهرجان عن أسمائها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.وتتألف لجنة تحكيم الشعر من: الاستاذ محمود رضوان، الاستاذ فؤاد عيسى أحمد المحنبي، الدكتور أحمد نزال، الأستاذ محمود توفيق أبو زريق، الأستاذ خليفة الصائغ الفارسي، الدكتورة شيرين العدوي، الدكتور محمد عبد الحميد جارالله، الاستاذ ناجي عبد المنعم، الدكتور عبد اللطيف السخيري، الأستاذ محمد جلال عيسى، الدكتور حسن مغازي والأستاذة نشيره الجابري.وتضم لجنة تحكيم القصة القصيرة: الدكتورة رباب كساب، الدكتورة لورانس عجاقة، الدكتورة أمل درويش، الأستاذ محمد عبد الحافظ ناصف، الأستاذ سعيد نصر الدين، الأستاذ محمد العديني، الأستاذة نوال مصطفى، الدكتورة خلود الدمشقي، الدكتور هيثم الحاج علي، الدكتورة ميسون حنا، الأستاذ بندر عبد العزيز سليمان الفدغوش، الدكتور شريف الجيار والدكتور محمد حسين علي زعين.وتشكلت لجنة تحكيم المقال من: الأستاذة أماني فؤاد، الدكتور حسن الزواوي، الأستاذ قحطان جواد، الإعلامية ألفه الوسلاتي، الدكتورة أماني إبراهيم، الدكتور عبد السلام فرج علي، الدكتورة ايفانا مرشليان، الكاتب محمد نبيل محمد، الدكتور عبد الكريم عبد الجليل الوزان، الدكتورة هويدا مصطفى، الإعلامي خالد المويهان والإعلامي لطفي البحري.كما يشارك في لجنة تحكيم النص المسرحي: الأستاذ عبد الكريم العامري، الكاتب الكبير ناصر العزبي، الدكتور أحمد بلخيري، الأستاذ جبار القريشي، الدكتورة لمياء انور، الأستاذ عمار نعمه جابر، الأستاذ أحمد خميس الحكيم، الدكتور مناف حسين الدنين، الأستاذة بشرى عمور، الأستاذ جاسم المنصوري، الأستاذ أدهم الدمشقي و المخرج هاشم غزال.وتجمع لجنة تحكيم الرواية: المستشار أشرف بدير، الدكتور حسن مظلوم، الدكتورأحمد سليمان البسيوني، الأستاذ علوان مهدي الجيلاني، الأستاذ محمد أحمد الطاهر، الأستاذ مكرم ميشال غصوب، الدكتورة جيهان علي الدمرداش، الدكتور أحمد فرج الخزعلي، الدكتور حسام رشاد الأحمد السّفّان، الدكتور عاصم زاهي العطروز، الأستاذ محمد منصور ال مبارك، الدكتورة درّية فرحات والأستاذ علاء الجابر.وتضم لجنة تحكيم السيناريو والحوار: الكاتب الكبير محمد السيد عيد، الأستاذ حليم الزهراوي، الأستاذة نسرين عبد العزيز، الأستاذ مجيد عبد الواحد النجار، الأديبة عائشة بلجيلالي، الفنانة حياة حيدر، الدكتور عمار ال إبراهيم، الدكتور جميل أحمد القحطاني، الدكتور مصطفى عطية جمعة، الأستاذ منير راضي والأستاذة كلوديا مرشليان.أما لجنة تحكيم أفضل كتاب منشور، فتتألف من الدكتورة رانيا سالم، الأستاذة تغريد فياض، الدكتورة رؤى مظلوم، الأستاذة أريج رجب دكه الشرفا، الدكتورة حميدة محمد الخضيري، الدكتور محمد طلال المعلم، الكاتبة عبير حلمي، الأستاذ أحمد طايل، الدكتور حيدر الجبوري، الأستاذة راندا رزق، الأستاذ سركيس أبو زيد، الدكتور عبد السلام عبد المولى الحداد، الدكتورة نعيمة بنت محمد تسعديت، الأستاذ عبدلله الذيابي، الدكتور محمد الرفاعي، الدكتور أبو القاسم قور حامد، الدكتورة سناء محمدي عامر، الأستاذ عبد الحق بلعابد والكاتب الصحفي محمود نفادي.يذكر أن مهرجان أوسكار المبدعين العرب هو مهرجان أدبي على مستوى الوطن العربي ينطلق من مصر ويشمل جميع فروع الأدب من ( شعر - قصة - سيناريو - نص مسرحي - أفضل كتاب منشور - مقال - رواية )، ويضم مجموعة كبيرة من المؤسسات والجمعيات والهيئات من جميع أنحاء الوطن العربي.