"أسبوع سينما الصمّ" ينطلق في صور

تفتتح جمعية "تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" "أسبوع سينما الصم" في "المسرح الوطني اللبناني المجاني" في مدينة صور، في 8 أيلول تحت شعار "السينما للجميع ".



وقالت جمعية "تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" في بيان إن "أسبوع سينما الصم هو الأول من نوعه في المدينة ولبنان كونه مفتوحا أمام الجميع ومجانيا"، لافتا إلى أن "الأفلام مترجمة بلغة الإشارة، ومنها أفلام قصيرة شارك في إعدادها المتدربون من الصم، بالتعاون مع مؤسسة سينما في كل مكان. كما ستقام ورش تدريبية في المسرح مخصصة لذوي الحاجات الخاصة".

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وفي السياق، قال الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي مؤسس "المسرح الوطني اللبناني: "إن استمرار عروض الأفلام والورش التدريبية المجانية، رغم كل الأزمات من حولنا، يشكل فرصة مهمة للتلاقي وللجمهور للتعرف على ثقافات مختلفة من العالم كي يكون الفن حقا للجميع، وخصوصا ذوي القدرات الخاصة علينا تمكينهم وتنمية قدراتهم عبر الفنون من خلال الورش التدريبية وأسبوع سينما المكفوفين وسينما الصم".