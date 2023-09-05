Advertisement

أفراح ومناسبات

"أسبوع سينما الصمّ" ينطلق في صور

Lebanon 24
05-09-2023 | 23:42
A-
A+
Doc-P-1104532-638295795517092880.PNG
Doc-P-1104532-638295795517092880.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفتتح جمعية "تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" "أسبوع سينما الصم" في "المسرح الوطني اللبناني المجاني" في مدينة صور، في 8 أيلول تحت شعار "السينما للجميع ".

وقالت جمعية "تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" في بيان إن "أسبوع سينما الصم هو الأول من نوعه في المدينة ولبنان كونه مفتوحا أمام الجميع ومجانيا"، لافتا إلى أن "الأفلام مترجمة بلغة الإشارة، ومنها أفلام قصيرة شارك في إعدادها المتدربون من الصم، بالتعاون مع مؤسسة سينما في كل مكان. كما ستقام ورش تدريبية في المسرح مخصصة لذوي الحاجات الخاصة".
Advertisement
وفي السياق، قال الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي مؤسس "المسرح الوطني اللبناني: "إن استمرار عروض الأفلام والورش التدريبية المجانية، رغم كل الأزمات من حولنا، يشكل فرصة مهمة للتلاقي وللجمهور للتعرف على ثقافات مختلفة من العالم كي يكون الفن حقا للجميع، وخصوصا ذوي القدرات الخاصة علينا تمكينهم وتنمية قدراتهم عبر الفنون من خلال الورش التدريبية وأسبوع سينما المكفوفين وسينما الصم".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
04:33 | 2023-09-05
04:27 | 2023-09-05
02:28 | 2023-09-05
00:29 | 2023-09-05
08:59 | 2023-09-04
05:53 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24