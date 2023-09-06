28
o
بيروت
29
o
طرابلس
32
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
حفل تخريج ضباط دورة آمر سرية
Lebanon 24
06-09-2023
|
23:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقيم قبل ظهر اليوم في الكلية الحربية - الفياضية حفل تخريج ضباط دورة آمر سرية الدفعة (72).
ترأس الحفل قائد الكلية ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، بحضور عدد من الضباط.
وألقى قائد الكلية العميد الركن جورج صقر كلمة جاء فيها: "إن مراكمة المعرفة غير كافية في ذاتها، بل على العسكريين بصورة عامة والضباط بصورة خاصة العمل بجد وثبات، ما يحقق الاستفادة المثلى من العلوم المكتسَبة، وإلا أصبحت المعلومات فاقدة لقيمتها، فتضيع بذلك الموارد التي استُخدِمَت في التدريب".
Advertisement
وختم مهنّئًا المتخرجين على إتمام الدورة بنجاح.
Advertisement
الأكثر قراءة
زوجها من أثرياء النبطية.. الفنانة الشهيرة تظهر على الشاطئ وهي ترقص مُبللة! (صورة)
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية.. الفنانة الشهيرة تظهر على الشاطئ وهي ترقص مُبللة! (صورة)
04:00 | 2023-09-06
06/09/2023 04:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة عن الـ100 ألف ليرة لدى "صرّافي الدولار".. إكتشفوا ما تقرّر!
Lebanon 24
مُفاجأة عن الـ100 ألف ليرة لدى "صرّافي الدولار".. إكتشفوا ما تقرّر!
15:53 | 2023-09-06
06/09/2023 03:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة ضحيتها رجل وامرأة... هذا ما حصل داخل منتجع سياحيّ في جبيل
Lebanon 24
جريمة مروّعة ضحيتها رجل وامرأة... هذا ما حصل داخل منتجع سياحيّ في جبيل
07:13 | 2023-09-06
06/09/2023 07:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عالم الزلازل الهولنديّ يُحذّر سكان 3 بلدان: كونوا في حالة تأهب
Lebanon 24
عالم الزلازل الهولنديّ يُحذّر سكان 3 بلدان: كونوا في حالة تأهب
09:34 | 2023-09-06
06/09/2023 09:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:42 | 2023-09-06
06/09/2023 09:42:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
04:20 | 2023-09-06
توزيع جوائز مسابقتي الافلام القصيرة والمتوسطة في مهرجان "ريف"
23:42 | 2023-09-05
"أسبوع سينما الصمّ" ينطلق في صور
04:33 | 2023-09-05
نصّار كرّم المنسّق الموسيقي رودج: نفتخر بهكذا طاقات شبابية في لبنان
04:27 | 2023-09-05
بهدف التوعية.. إطلاق حملة "كون Smart driver " في المقرّ الرئيسي لشركة "أي بي تي"
02:28 | 2023-09-05
بأجواء مميزة: ابن المصمم ايلي صعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. ووالدته كلودين حديث الجمهور بجمالها (صور)
00:29 | 2023-09-05
مجلس إدارة "أوسكار المبدعين العرب" أعلن قوائم لجان التحكيم للموسم الثاني
فيديو
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
07/09/2023 09:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
07/09/2023 09:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
07/09/2023 09:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24