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أفراح ومناسبات

SKILLARABIA انطلقت في بيروت

Lebanon 24
08-09-2023 | 03:31
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انطلقت في بيروت  Skillarabia، وهي "حركة تعليمية مبتكرة تهدف إلى تعزيز إرث لبنان كقوة تعليمية"، في حفل حضره المدرّسون والوزراء، وقادة الرأي، وممثلون عن وسائل الإعلام.
 
تضمّن الحفل مقطع فيديو مدّته دقيقتين يشرح بشكل مفصّل عن Skillarabia ويركز على التعليم الموجه نحو المجتمع.
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كما تم حث الحضور لاستكشاف النماذج التعليمية المعاصرة وكيف تسعى Skillarabia إلى تكييفها مع سوق العالم العربي الفريد من نوعه.

 

وقال مؤسس  Skillarabia أماديوس عوض: "إطلاق  Skillarabia في بيروت يحمل معان عميقة، فهي أكثر من مجرد منصة، هي عبارة عن حركة، عن مبادرة موجهة نحو المستقبل تركز على المعرفة، والمهارات العملية، وكيفية التطبيق في عالم الأعمال. مهمتنا هي أن نقدم للجميع، بغض النظر عن خلفيتهم، فرصة عادلة للنجاح."


وتقتصر رؤية Skillarabia بحسب بيان على سد الفجوة بين متطلبات عالم الأعمال والتعليم الأكاديمي التقليدي، وتسعى جاهدة لتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات الضرورية لمواكبة متطلبات وحاجات السوق. ومن خلال تسخير خبرات المحترفين والقادة الخبراء في مجالهم، ما يخلق نظاما تعليميا مزدهرا حيث يلتقي الشباب الطلاب والمدرّسون والموجّهون لمشاركة أفكارهم بهدف التطوّر".

 

ولفت البيان الى ان  Skillarabia   تهدف إلى "العمل بمحاذاة المؤسسات التعليمية التقليدية وليس استبدالها. وتسعى إلى توفيق الأساليب التعليمية التقليدية مع مطالب السوق المتطورّة بشكل مستمر، فهي تجسد رؤية تحويلية للتعليم في المنطقة العربية".

 

كما تهدف الى التحديث المشهد التعليمي في العالم العربي، وتمكين الشباب وتزويدهم بالمعرفة والمهارات الضرورية لمواكبة متطلبات وحاجات السوق. كجسر بين الأكاديميين التقليديين ومتطلبات سوق العمل، تجسد رؤيتها لنظام تعليمي أكثر شمولاً وقدرة على التكيّف مع تطوّرات العصر الدائمة.
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