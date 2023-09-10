جامعة الجنان في صيدا تحتفل بتخريج دفعة من طلابها

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احتفلت جامعة الجنان - فرع مدينة صيدا بتخريج الدفعة 17من طلابها للعام الجامعي 2022 -2023 برعاية النائب أسامة سعد في قاعة " La Salle" – الرميلة، في حضور النائب عبدالرحمن البزري، ممثل نقيب المحررين جوزيف القصيفي الصحافي أحمد الغربي، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال، ممثل رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" بهية الحريري الدكتور أسامة الأرناؤوط وفاعليات تربوية وأهالي الخريجين.بعد دخول موكب المتخرجين والهيئة التعليمية ومجلس الجامعة والنشيد الوطني ونشيد الجنان وتلاوة قرآنية، كانت كلمة لسعد قال فيها: "التعليم هو السمة الأساسية في تطوير الأوطان وازدهارها، والشباب المتعلم هو الثروة الحقيقية، وتأمين التعليم المتطور واجب على الدولة".أضاف: "الجامعات ليست أبراجا عاجية منعزلة عن المجتمع، إنما هي تقوم بتأهيل الشباب وتزويدهم بالعلم والمعرفة وتساعدهم على تطوير قدراتهم في مجالات الإبداع والابتكار ليكونوا في خدمة أوطانهم وتطوير مجتمعاتهم، وها هي جامعة الجنان تعمل بعزم وإرادة وتخطيط لتحقيق الهدف المرجو في رفع مستوى التعليم العالي، لأنها تعتبر التعليم رسالة سامية قبل أن يكون وظيفة ومهنة، وتدرك جيدا عظمة المسؤولية وثقل الأمانة الملقاة على عاتقها وذلك بفضل جدارة وكفاءة العاملين فيها من إداريين وأساتذة ومسؤولين، فإنهم أهل كفاءة وخبرة".وقدم مدير فرع صيدا أسعد النادري درعا تكريمية إلى سعد.وألقى الطالب في كلية التربية علي ويس كلمة المتخرجين، شكر فيها الأهل والأساتذة والإداريين، واعدا "بحمل الأمانة بكل حرص والبقاء عند حسن الظن".وبعد عرض مصور من إعداد الدائرة الإعلامية عن نيل الجامعة الاعتماد المؤسسي الدولي من الهيئة الأوروبية لجودة التعليم العالي Evalag، جرى تكريم أوائل الدفعة والمتميزين في الكليات على صعيد الحياة الجامعية وتسليم الشهادات إلى المتخرجين الذين اختتموا الاحتفال بأداء القسم.