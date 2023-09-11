28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
الراعي أطلق الوثيقة التأسيسيّة للمسار السينودسي مشروع رائد وتاريخي لمستقبل المرأة في الكنيسة المارونية
Lebanon 24
11-09-2023
|
06:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أُطلق البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي الوثيقة التأسيسية للمسار السينودسي "دعوة المرأة ورسالتها في تدبير الله وحياة الكنيسة والمجتمع" التي أعدّها مكتب راعوية المرأة في الدائرة البطريركية في بكركي في احتفال أقيم يوم السبت في كنيسة القيامة في الصرح البطريركي في بكركي، حضره جمع من القيادات الروحية والمدنية والرسمية وهيئات نسائية وكشفية من مختلف الأبرشيات في لبنان والخليج العربي والكويت وسوريا والأردن.
Advertisement
افتتح الاحتفال بصلاة البدء مع البطريرك الراعي تلتها مقدّمة المناسبة من عريفة الحفل الأخت سيلين نهرا وقراءات تُخبر عن المرأة في الكتاب المقدّس اختيرت من سفر التكوين، نشيد الأناشيد، انجيل يوحنا وسفر الرؤيا، كمحطات تأمُّل ورجاء وتسبيح لله الذي بخَلقِه للمرأة أنصفها وأكرمها كشريكة كاملة ورسولة.
أمّا كلمة صاحب الغبطة في المناسبة فاستندت إلى إنجيل يوحنا 4/ 6-7 و 9-10 وحوار السيّد المسيح مع السامرية شدّد فيها على الدور الذي منحه الله للمرأة في الحوار وقول الحقيقة، وقال: "هذا ما يتطلب شجاعة وإقرارًا بالواقع ولو كان مكلفًا. ومن وحي سؤال السامرية عن العبادة لفت غبطته إلى جواب يسوع أنّ العبادة الحقيقة ليست بالمكان بل هي بالروح والحق".
ختم: "هذه المرأة هي مثال لكلّ امرأة في كلّ مراحل الحياة من رافضة، عدوّة، مشكّكة، هازئة إلى رسولة".
وكانت كلمة منسّقة مكتب راعوية المرأة في الدائرة البطريركيّة البروفسورة ميرنا عبّود المزوق استهلّتها بشرح تاريخي واستراتيجي للمسار الذي أنتج هذه الوثيقة ببركة البطريرك الراعي وبالتعاون مع الأبرشيات والرعايا ولجنة خبراء مسكونيّة خاصة توّلت مهمة معالجة محتوى الاستمارات التي وردت من الرعايا وكتابة نصّ الوثيقة في صيغته النهائية.
وفي الختام سلّم البطريرك الراعي والبروفسورة المزوق الوثيقة إلى عدد من المسؤولين الكنسيّين والمدنيّين ومنسّقات الأبرشيات في راعوية المرأة والإعلام الكنسي ومؤسّسة "أنت أخي"، لتكون بداية مسار جديد في مسيرة التنفيذ والتغيير في واقع دور المرأة وحضورها الفاعل في الكنيسة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان شهير يُفاجئ ويليام نون وماريا فارس بحضوره زفافهما.. شاهدوا كيف رقصا على أغنيته (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يُفاجئ ويليام نون وماريا فارس بحضوره زفافهما.. شاهدوا كيف رقصا على أغنيته (فيديو)
02:51 | 2023-09-11
11/09/2023 02:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعبارة "عالمرّة قبل الحلوة"... وليم نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (صور)
Lebanon 24
بعبارة "عالمرّة قبل الحلوة"... وليم نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (صور)
12:35 | 2023-09-10
10/09/2023 12:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ كاد يهدّد طريق بيروت - الجنوب.. ما جرى ليس عادياً!
Lebanon 24
أمرٌ كاد يهدّد طريق بيروت - الجنوب.. ما جرى ليس عادياً!
05:15 | 2023-09-11
11/09/2023 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل تظهر مع زوجها الوسيم تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل تظهر مع زوجها الوسيم تعرفوا إليه (صور)
00:51 | 2023-09-11
11/09/2023 12:51:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق لم تتعرّف إلى زوجها وليد توفيق.. فيديو ينتشر
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق لم تتعرّف إلى زوجها وليد توفيق.. فيديو ينتشر
01:34 | 2023-09-11
11/09/2023 01:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
08:41 | 2023-09-11
ابو حيدر يفتتح الجناح اللبناني في معرض الأطعمة الخاصة والفاخرة في لندن
00:47 | 2023-09-11
جامعة بيروت العربية خرّجت دفعتها العاشرة في طرابلس
23:58 | 2023-09-10
خطوبة مدرب منتخب لبنان جاد الحاج.. العروس رياضية أيضا تعرفوا إليها (صور)
12:35 | 2023-09-10
بعبارة "عالمرّة قبل الحلوة"... وليم نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (صور)
07:21 | 2023-09-10
ماريا فارس تطل بالابيض قبل أن تزف لعريسها ويليام نون.. ورسالة مؤثرة الى شقيقتها سحر (فيديو)
00:13 | 2023-09-10
جامعة الجنان في صيدا تحتفل بتخريج دفعة من طلابها
فيديو
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
11/09/2023 19:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
11/09/2023 19:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
11/09/2023 19:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24