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أفراح ومناسبات

توقيع بروتوكول تعاون بين بلدية بخعون وجامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا

Lebanon 24
14-09-2023 | 06:51
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 استقبل رئيس بلدية بخعون - الضنية محمد يوسف، في مقر البلدية مديرة جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا AUL فرع طرابلس الدكتورة أمتثال عكاوي التي قدمت شرحاً دقيقاً ومفصلا عن البرامج التعليمية في الجامعة وتقديماتها لطلاب الشمال. 
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بعدها وقع يوسف وعكاوي على بروتوكول تعاون بين الجامعة وبلدية بخعون لتمتين التعاون وفقاً للإمكانيات المتاحة والنظم المعمول بها، لا سيما تقديم منح وحسومات من إدارة الجامعة تتراوح بين 40 و50 في المئة من القسط الجامعي لموظفي البلدية وأبنائهم وأزواجهم، ومن تقترح البلدية.
 
 
كما تم تبادل الإقتراحات والأفكار والمبادرات المشتركة.

 
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