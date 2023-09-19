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أفراح ومناسبات

ورشة عمل لطلاب الـ AUT في نقابة المهندسين طرابلس

Lebanon 24
19-09-2023 | 03:34
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أقامت اللجنة العلمية في نقابة المهندسين في طرابلس و الشمال، بالتعاون مع جامعة AUT ورشة عمل بعنوان: Building Smart Devices: IoT Workshop with Arduino and Mobile App Development.

بداية، كانت كلمة رئيسة اللجنة العلمية الدكتورة كلوديا مطر، التي رحبت بالطلاب المشاركين من جامعات الشمال، ثم بدأت ورشة العمل مع الدكتور كميل قليمة عاونته جويس ميخائيل.
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وتم عرض كيفية إنشاء أجهزة متصلة بالإنترنت تستخدم أردوينو وتطبيقات الجوال، مما يمنح القدرة على التحكم ورصد الأجهزة عن بعد.

ختاما، تم توزيع شهادات المشاركة على الطلاب.
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