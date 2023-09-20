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أفراح ومناسبات

تكريم الشاعر سعد الدين شلق في راسنحاش

Lebanon 24
20-09-2023 | 01:44
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كرم كميل مراد في دارته في راسنحاش، الشاعر سعد الدين شلق بعد نيله المرتبة الأولى في مسابقة الاتحاد العربي للشعراء والأدباء وأكاديمية الزهراء عن قصيدته "بغداد العروبة"، في حضور النواب: طه ناجي، الدكتور ايهاب مطر وجميل عبود، المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد، قائمقام البترون روجيه طوبيا، عميد كلية الحقوق الدكتور خالد الخير ورؤساء وممثلي هيئات ومنتديات ثقافية وشعرية وشعراء وأدباء.
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