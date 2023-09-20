تكريم الشاعر سعد الدين شلق في راسنحاش

كرم كميل مراد في دارته في راسنحاش، الشاعر سعد الدين شلق بعد نيله المرتبة الأولى في مسابقة الاتحاد العربي للشعراء والأدباء وأكاديمية الزهراء عن قصيدته "بغداد العروبة"، في حضور النواب: طه ناجي، الدكتور ايهاب مطر وجميل عبود، المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد، قائمقام البترون روجيه طوبيا، عميد كلية الحقوق الدكتور خالد الخير ورؤساء وممثلي هيئات ومنتديات ثقافية وشعرية وشعراء وأدباء .

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