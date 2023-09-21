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أفراح ومناسبات

"الريجي" أطلقت برنامجا للتوعية ضد المخدرات

Lebanon 24
21-09-2023 | 08:09
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أطلقت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" بالتعاون مع جمعية "جاد شبيبة ضد المخدرات"، سلسلة ورش عمل توعوية ضد آفة المخدرات، بدأت في مؤسسة طرابلس، وتستكمل لاحقا في ورش مماثلة تشمل مقارها في الغازية وبكفيا والحدث.
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وتهدف الورشة التي قدمها مؤسس "جاد" جوزيف حواط وشارك فيها عدد من العاملين في مؤسسة "الريجي" في طرابلس إلى التوعية بأنواع المخدرات وبتأثيرها على الصحة والاقتصاد والمجتمع والتعريف بأساليب الوقاية منها.
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