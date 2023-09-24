زينة جرادي توقع رابع إصداراتها في معرض بغداد للكتاب

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وقّعت سفيرة الأدب العربي في لبنان عضو اتحاد الكتاب اللبنانيين الأديبة زينة جرادي، آخر ورابع إصداراتها بعنوان "أنا" في معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته الـ24، في حضور أدباء وشعراء ومثقفين ومهتمين.وهي تشارك في المعرض بمؤلفاتها، "سجينة بين قضبان الزمن"و"خربشات امرأة" و "زينة الحكايات...حكم وعبر" و"أنا".والتقت الأمين العام لإتحاد الكتاب والأدباء في العراق الشاعر عمر السراي.(الوكالة الوطنية)