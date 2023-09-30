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أفراح ومناسبات
"طرابلس في عيون أبنائها والجوار" في معهد العالم العربي في باريس
Lebanon 24
30-09-2023
|
09:27
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عُقدت ندوة في معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية حول كتاب "طرابلس في عيون أبنائها والجوار"، الصادر عن "جروس برس ناشرون"، بالتعاون بين المعهد وجمعية "تراث طرابلس" – لبنان، حضرها ما يناهز ال180 من أبناء الجالية اللبنانية في فرنسا، وكذلك من غير اللبنانين المهتمين.
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استهلت الندوة بكلمة للدكتور محمود زيادة، قدّم فيها المنتدين، ثم تحدث على التوالي رئيسة "جمعية تراث طرابلس" - لبنان الدكتورة جومانا الشهال تدمري، صاحب دار النشر "جروس برس ناشرون" الاستاذ ناصر جروس ورئيس "مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية" الدكتور سابا قيصر زريق.
وتم توزيع مؤلَفهِ باللغتين العربية والفرنسية: "الإنتماء الى طرابلس: إرتقاء ثقافي" – " Appartenance à Tripoli: Une Transcendance culturelle " .
وتكلم كذلك، عبر تطبيق Zoom، المفكر والشاعر النقيب رشيد درباس.
كما قرأت المهندسة الشاعرة عائدة مواس مقتطفات من الكتاب موضوع الندوة، وكذلك فعلت الممثلة السيدة نور صابونة، عبر تطبيق Zoom. أما المفاجأة فكانت قيام الشابة صوفيا حدّاد، التي أتت خصيصاً من لبنان للمشاركة في الندوة، بإنشاد وعزف أغنية ألفت كلماتها ولحنتها بنفسها للمناسبة، وإسمها "اسرار المدينة". ثم قدمت تدمري، بإسم جمعيتها، دروعاً لكلٍ من المنتدين وللآنسة صوفيا حداد وختمت الندوة بتوقيع الاستاذ جروس للكتاب وبحفل كوكتيل.
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