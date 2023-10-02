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أفراح ومناسبات

الجيش يشارك في معرض PATHFINDERS 2923 للجامعات

Lebanon 24
02-10-2023 | 04:25
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اعلنت قيادة الجيش عبر صفحتها على " فيسبوك"، أن الجيش شارك  في معرض Pathfinders 2023 الأول للجامعات للعام ٢٠٢٣ في فندق لو رويال- ضبية. جرى خلاله تعريف طلاب الصفوف الثانوية إلى الكلية الحربية وشروط الانتساب لها، وذلك من قبل ضباط من الكلية.
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