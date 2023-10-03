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"خواء"... رواية جديدة لراضي علوش

Lebanon 24
03-10-2023 | 23:44
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صدر حديثا عن دار" ناريمان علوش للنشر والتوزيع" رواية جديدة بعنوان "خواء" للروائي والشاعر راضي علوش وهي رواية متوسطة الحجم (150 صفحة)، "تعيدنا إلى زمن الحرب الأهلية العبثية وإلى الفترة التي أعقبتها والتي كان من المفترض والمتوقع أن يعيد لبنان المنهك البناء على أسس واعدة. بيد أن الأجواء التي نقلتها لنا الرواية تشي بعكس ذلك وبأن ما كان  يأمله اللبنانيون من إصلاح ذات البين يدور كله في دائرة الخواء".
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سنة (2015) عن دار المحجة البيضاء، كما سبق له أن أصدر مجموعته القصصية الأولى "جزيرة النسيان" عن المطبعة العصرية في صيدا سنة (2005).
 
أما على صعيد الشعر فله خمس مجموعات شعرية آخرها الجزء الثالث من"رباعيات في الحب" الصادر عن دار مطبعة أمل الجديدة في دمشق، 2023.
 
ومن المقرر أن يوقع الأديب علوش روايته الجديدة "خواء" في ملتقى خيرات الثقافي في بيروت شارع قريطم في الثاني عشر من الشهر الحالي.
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