افتتحت لجنة اصدقاء غابة الارز وبلدية بشري والاتحاد الوطني لقدامى المحاربين في لبنان- المهمات والعمليات الخارجية والرابطة الدولية لجنود السلام ، بمناسبة الذكرى الأربعين لتضحية ٥٨ جنديا فرنسا في ٢٣ تشرين الأول ١٩٨٣، وتكريما للجنود ال ١٥٣ منذ العام ١٩٧٨ من أجل فرنسا والسلام في العالم.

وبمشاركة ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد الركن نجيب بولس، تم إفتتاح "غابة الذاكرة" في بيت العرابين، بحضور ممثل الوزير السابق ابراهيم الضاهر عمر عيسى الخوري، رئيس بلدية بشري فريدي كيروز، رئيس لجنة جبران الوطنية فادي رحمة ، مدير مدرسة السيدة للآباء الأنطونيين الأب رواد كعدي، رئيس اللجنة بيار كيروز والاعضاء، إضافة إلى الكولونيل الفرنسي لوران أتار بايرون على رأس وفد من الجنود الفرنسيين القدامى وحشد من الاصدقاء.

حفل الافتتاح استهل بالنشيدين اللبناني والفرنسي ثم كلمة ترحيب لرئيس اللجنة السابق بسام جعجع، ثم ألقى الأستاذ كيروز كلمة نوه فيها بالعلاقة اللبنانية الفرنسية وتضحيات الجنود الفرنسيين

بدوره، رحب رئيس البلدية فريدي كيروز بالحضور وقال: "وجودنا اليوم بمناسبة هذه الذكرى ليست صدفة، بل بالأحرى عمل إيمان واحترام لتضحيات كل من دافع عن الحرية والكرامة والسلام في لبنان. تعرف بشري الشعور بالاستشهاد جيدًا، منذ أن قدمت أفضل شبابها شهداء على مذبح الوطن، من شماله إلى جنوبه، بما في ذلك جباله وقممه. ومؤخرا، استشهاد مالك وهيثم طوق للدفاع عن قرنة الشهداء خير دليل".

بعدها ألقى الناشط البيئي شربل طوق كلمة أشار فيها الى عدد الغرسات والمساحة المخصصة لغابة الذاكرة.

بدوره شكر الكولونيل لوران لجنة الأصدقاء والقيمين عليها، معتبرا ان "دماء العسكريين امتزجت بتراب هذه الأرض المقدسة وبجذوع ارزه الخالد"

واضاف: "غابة الذكرى والنصب المخصص للشهداء الذي شاركنا في إقامته مع الدولة الفرنسية لها صدى، لان اسماء الجنود مكتوبة بأحرف من ذهب على النصب تتحول إلى ذكرى متجذرة الى الابد في هذه الارض المقدسة التي يرمز ارزها الى هذا البلد".

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وختم لوران "آمل أن تساهم هذه الخطوة الرمزية بالمصالحة الوطنية، وان تكون تضحية من سقطوا مثالا لنا وتسمح بتحقيق السلام العادل، السلام الاجتماعي والمؤسسات، وان نعمل معا لمستقبل افضل".

بعدها، توجه الجميع الى محيط الغابة، حيث اقيم النصب التذكاري للمناسبة، وبعد صلاة التبريك ورش المياه المقدسة والتي اقامها الأب رواد الكعدي، تم قص الشريط التقليدي وازاحة الستارة عن اللوحة التذكارية التي تحمل صورة الغابة وأسماء الجنود الشهداء، ليقدم بعدها الأستاذ بيار كيروز وممثل قائد الجيش شهادات العرابة للكولونيل لوران ويشاركون في غرس ارزة بجوار النصب، ويؤدون التحية قبل أن ينطلقا الى الغابة الدهرية لزيارة ارزة لامارتين وارزة الجنرال غوره. ويشاركون في القداس الذي اقيم في كنيسة التجلي وسط الغابة والذي ترأسه الأب كعدي. (الوكالة الوطنية)