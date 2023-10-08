Advertisement

أفراح ومناسبات

"بيروت ترنم – السيستيما" بنسخته الثانية في مناطق لبنانية نائية

Lebanon 24
08-10-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1115139-638324014215676926.jpg
Doc-P-1115139-638324014215676926.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 يعود برنامج "بيروت ترنم - السيستيمابنسخته الثانية بعنوان El Sistema on Wheels  (السيستيما الجوالة) ليؤكد مرة أخرى مضيه في رسالته السامية بنشر العلم والثقافة وترسيخ الموسيقى كوسيلة للتنمية الاجتماعية وتوفيرها للمحرومين وذوي الدخل المحدود.

 

والبرنامج الممول من السفارة الأميركية في بيروت، يمتد على عام كامل يتعلم فيه الطلاب العزف على الكمان و"الباسو"الفيولا".

 

قال المدير المسؤول عن البرنامج ريشارد عازوري: "غطينا تكاليف النقل وأمنا الآلات الموسيقية وهدفنا تغيير المجتمع الى الأفضل عبر لقاءات وتعارف تحت سقف الموسيقى الجامع".

 
Advertisement

وأكد "المميز في هذه النسخة أنها لا مركزية بحيث تضم ورش عمل مكثفة في كافة المناطق اللبنانية لإتاحة الفرصة أمام الأطفال للمشاركة والتفاعل".

 

وختم "الحصص التي نقدّمها للأطفال تتجاوز الموسيقى فنحن نستقدم متخصصين لتعليمهم أساسيات العيش المشترك والانفتاح على الآخر، وتقديم التوعية لهم في مجالات مختلفة كتقبل الآخر، وحقوق الانسان والحفاظ على البيئة وضرورة فرز النفايات وغيرها". (الوكالة الوطنية)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
14:00 | 2023-10-08
13:36 | 2023-10-06
11:38 | 2023-10-05
09:11 | 2023-10-05
00:04 | 2023-10-04
23:44 | 2023-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24