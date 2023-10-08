"بيروت ترنم – السيستيما" بنسخته الثانية في مناطق لبنانية نائية

يعود برنامج "بيروت ترنم - السيستيما" بنسخته الثانية بعنوان El Sistema on Wheels (السيستيما الجوالة) ليؤكد مرة أخرى مضيه في رسالته السامية بنشر العلم والثقافة وترسيخ الموسيقى كوسيلة للتنمية الاجتماعية وتوفيرها للمحرومين وذوي الدخل المحدود.

والبرنامج الممول من السفارة الأميركية في بيروت، يمتد على عام كامل يتعلم فيه الطلاب العزف على الكمان و"الباس" و"الفيولا".

قال المدير المسؤول عن البرنامج ريشارد عازوري: "غطينا تكاليف النقل وأمنا الآلات الموسيقية وهدفنا تغيير المجتمع الى الأفضل عبر لقاءات وتعارف تحت سقف الموسيقى الجامع".

Advertisement

وأكد "المميز في هذه النسخة أنها لا مركزية بحيث تضم ورش عمل مكثفة في كافة المناطق اللبنانية لإتاحة الفرصة أمام الأطفال للمشاركة والتفاعل".

وختم "الحصص التي نقدّمها للأطفال تتجاوز الموسيقى فنحن نستقدم متخصصين لتعليمهم أساسيات العيش المشترك والانفتاح على الآخر، وتقديم التوعية لهم في مجالات مختلفة كتقبل الآخر، وحقوق الانسان والحفاظ على البيئة وضرورة فرز النفايات وغيرها". (الوكالة الوطنية)