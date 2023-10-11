أمسية من التقليد الموسيقي المشرقي العربي لطلاب بيت الموسيقى في حلبا

قدّمت مجموعة من تلامذة "بيت الموسيقى" أمسية من التقليد الموسيقيّ المشرقيّ العربيّ بقيادة وإشراف المدير العام الدكتور هياف ياسين، لمناسبة اليوبيل الذهبيّ لجمعيّة "النجدة الشعبيّة اللبنانيّة"، على مسرح الجمعيّة في مدينة حلبا - عكار حضرها أهالي الطلاب ومحبو الموسيقى الأصيلة والثقافة.

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قدّم الطلّاب وصلات موسيقيّة مقاميّة متنوّعة ، وجّهوا فيها تحيّة إلى موسيقيّين كبار من بلاد الشام ومصر أمثال: أحمد أبي خليل القبّاني، عمر البطش، عبد القادر المراغيّ، فاطمة إبراهيم بلتاجي (أم كلثوم) وزكيّة منصور غانم (منيرة المهديّة) وغيرهم. قابلها الحضور بالكثير من الإصغاء والاستمتاع والطرب.