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أفراح ومناسبات

أمسية من التقليد الموسيقي المشرقي العربي لطلاب بيت الموسيقى في حلبا

Lebanon 24
11-10-2023 | 01:50
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قدّمت مجموعة من تلامذة "بيت الموسيقى" أمسية من التقليد الموسيقيّ المشرقيّ العربيّ بقيادة وإشراف المدير العام الدكتور هياف ياسين، لمناسبة اليوبيل الذهبيّ لجمعيّة "النجدة الشعبيّة اللبنانيّة"، على مسرح الجمعيّة في مدينة حلبا - عكار حضرها أهالي الطلاب ومحبو الموسيقى الأصيلة والثقافة.
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قدّم الطلّاب وصلات موسيقيّة مقاميّة متنوّعة ، وجّهوا فيها تحيّة إلى موسيقيّين كبار من بلاد الشام ومصر أمثال: أحمد أبي خليل القبّاني، عمر البطش، عبد القادر المراغيّ، فاطمة إبراهيم بلتاجي (أم كلثوم) وزكيّة منصور غانم (منيرة المهديّة) وغيرهم. قابلها الحضور بالكثير من الإصغاء والاستمتاع والطرب.

الطلّاب المشاركون هم: توفيق الأسعد، جوزيف اسكاف، ماري الشاميّ، ملك الزعبيّ، ربيع حوراني على آلة السنطور - باميلا يوسف، إلسا بشّور وتيا النبّوت على آلة القانون - جورج الشاميّ ، سامر عبد الله، إيلي بشّور ود. ميخائيل اسكاف على آلة العود - محمّد حمّود ، راشيل منصور، ماغي غريب وفيرونيكا حنّوش على الكمنجة - آندريس الترس على آلة الدربكّة – ريتا نادر، ريتا عبدو، ديامون كوين شعيا غناء.
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