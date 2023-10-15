Advertisement

أفراح ومناسبات

جولة في قلعة جبيل الأثرية تحت عنوان "تاريخ البشر في الحجر"

Lebanon 24
15-10-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1118243-638329935673456238.jpg
Doc-P-1118243-638329935673456238.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أقامت الدكتورة كوليت الخوري يوسف، جولة في قلعة جبيل الأثرية تحت عنوان "تاريخ البشر في الحجر"، برعاية وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى ممثلاً بالإعلامي الدكتور روني ألفا، وفي حضور قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران، مسؤول "حزب الله" في جبيل وكسروان الشيخ حسين شمص، إمام مدينة جبيل الشيخ أحمد اللقيس.

 
Advertisement

بداية النشيد الوطني، ثم رحّبت الدّكتورة الخوري بالحاضرين، وباركت للبنان إطلاق "المشروع الحلم" ليتكلّم عن تاريخ بطولات مجبولة بدماء شرايين الأجداد، مشيرةً إلى "أننا اليوم نرفع الصوت لإطلاق الحلم".

 

وأضافت: "أن المشروع سُلّم إلى وزارة الثقافة، عبر إقامة برنامج ثقافي وتراثي شهرياً في القلعة، ولنعمل معاً لإنجاز هذا الحلم"، داعيةً إلى "بشرى جديدة عنوانها ثقافة السلام".

 

وقال ألفا: "قلعة جبيل التي حاول الموج أن يغرقها ولم تنجح، علّمته درسا في الأبدية والصمود، وها أن جرس الكنيسة يترافق مع الآذان ليعلنا جبيل مدينة العيش المشترك والسلام".

 

وأعلن تأييده دعم هذه الأكاديمية "التي تعمل بوقود ذاتي، فخلقت حيثية جبيلية ثقافية رفعت إسم جبيل ولبنان في الثقافة والفنون".

 

وتابع: "نمرّ بزمن عصيب، وكلّنا نسأل بعضنا بعضاً عمّا يمكن ان يحدث اليوم التالي، وذلك لشدّة القلق الذي يتملّك في أنفسنا، لكن لبنان دحر الطغاة، وسيبقى مستقرّاً ووطناً للحياة" .

 

وأردف: "في الزمن العربي القاحل والمخيف والبارد، تبقى فلسطين القضية المركزية، والدماء التي تسقط في غزة ستزهر دولة فلسطين الأبيّة. وما شهدناه في ارجاء القلعة، يجعلنا نقول أن كل بقعة في لبنان هي قلعة من جبيل، والأمواج لن تقدر عليها لأنها ستبقى راسخة".

 

وفي الختام، قدّمت الدكتورة خوري درعا تذكارية لممثل وزير الثقافة، كما  قدّم كل من ألفا والدّكتورة الخوري، درعين تكريميتين  للأديبة الشاعرة عايدة عيد والأديب الشاعر عبد الرحمن طراد، كما تم تقديم هدية تذكارية لقائمقام جبيل عبارة عن العلم والارزة. (الوكالة الوطنية)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
23:00 | 2023-10-14
07:25 | 2023-10-14
06:53 | 2023-10-14
09:47 | 2023-10-13
01:50 | 2023-10-11
05:43 | 2023-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24