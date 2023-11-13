معرض "سوق أرضي" اختتم فعالياته في بيروت

أعلنت إدارة معرض "سوق أرضي" في بيان أن في يومه الأخير زاره أكثر من 60 الف زائر من مختلف أقطار الوطن، "جاؤوا يحملون كل الحب للأرض والدعم للمنتجين، حيث اجتمعت أياد كُثر لتضع اللمسات المختلفة، حتى تنجز هذا المهرجان التراثي الذي تخلله ندوات ومحاضرات أضفت أجواء من العلم والمعرفة ، بالإضافة الى الفرح والمنافسة والإرشاد للعارضين والزوار".

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واعلنت ان "السوق جمع بين ممراته كل زائر محب، كل عطر فواح، كل مونة مجبولة بتراب حب الوطن وكل حرفي ابدع، وضم جمعيات دعم ومساعدة فتحت أبوابها لكل زائر، لان أرضي هو أرض الخير والعطاء، وهي حكاية كل ضيعة"، لافتة الى انها "دعمت المنتجين ، وكرمت عوائل الشهداء والمقاومين الذين نفتخر ونعتز بهم". وقالت :"اسدلت الستارة على 11 يوماً من الجهد الممزوج بأرقى معاني الإيثار لخدمة أهلنا الشرفاء، ولخدمة أناس يستيقظون من طلوع الفجر حاملين الأمال للعيش بعزة وكرامة، فمن يقطف الثمار ويحضنها في قلبه ليعطيها كل العناية والإهتمام فيصنع منها افضل مونة، ومن يرسم بعناية بأنامل الإتقان لوحة من الحرف الفنية، يستحق أن تحمل إدارة السوق شرف خدمته بكل حب".