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أفراح ومناسبات

حفل تدشين الحديقة العامة في الميناء

Lebanon 24
15-11-2023 | 03:52
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تم تدشين الحديقة العامة في مدينة الميناء قبالة مبنى السنترال،  في احتفال حضره القائم باعمال بلدية الميناء القائمقام ايمان الرافعي، رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمر الدين، طارق كروم ولمى طربية عن منظمة GIZ الالمانية، سمير ضاني عن انجاز، منسق مشروع macan جوزيف عوض، اضافة الى الرئيس السابق للبلدية وبعض أعضاء المجلس البلدي السابق، وعدد من رؤساء الدوائر وموظفي البلدية إلى جانب بعض فعاليات المجتمع المحلي في الميناء .
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وأشارت الرافعي في كلمة لها الى ان هذا "المشروع هو مساحة لقاء بين اهالي المدينة، وليضيف مسحة جمالية اضافية عند مدخل مدينة الموج والافق "الميناء".
 
وقالت :" هذا المشروع هو ثمرة لقاءات بين لجنة تشكلت من المجتمع المحلي والبلدية، وتم اختيار مشروع تأهيل الحديقة العامة من عدة مشاريع كانت مقترحة، وقد صممت الحديقة بشكل لتستقطب جميع الفئات من محبي المشي إلى مساحة لألعاب الأطفال ولل fire place وايضا مساحة لمحبي ركوب الزلاجات". 
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