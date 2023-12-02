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أفراح ومناسبات
أمسية مرتلة في معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في البلمند
Lebanon 24
02-12-2023
|
02:42
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أقيمت في دير سيدة البلمند البطريركي أمسية مرتلة بعنوان "طوباك ايا أنطاكية" قدمتها جوقة معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي بمشاركة المتقدم في الكهنة الاب نقولا مالك، برعاية البطريرك يوحنا العاشر وحضور رئيس الدير الأرشمندريت جورج يعقوب، الأرشمندريت دمسكينوس الكعدة المسؤول الداخلي في المعهد، مدير ثانوية سيدة البلمند الاستاذ عطية موسى، المرتل ديمتري شحادة، بالاضافة الى لفيف من الآباء الكهنة والأساتذة والطلاب من الثانوية والجامعة وجمع من المؤمنين.
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في ختام الأمسية كرم رئيس الدير المرتل شحادة على عطاءاته وخدمته في مجال
الترتيل والموسيقى الكنيسة مقدماً له درعا.
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