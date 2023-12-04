Advertisement

أفراح ومناسبات

إطلاق مهرجان تيرو الفني الدولي في المسرح الوطني اللبناني صور

Lebanon 24
04-12-2023 | 05:44
A-
A+
Doc-P-1137323-638372908531263561.png
Doc-P-1137323-638372908531263561.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" عن إقامة الدورة السادسة من "مهرجان تيرو الفني الدولي" في "المسرح الوطنيّ اللّبناني المجاني"، في مدينة صور تحت شعار " المقاومة بالكلمة واللحن والريشة " في الفترة الممتدة من 9 ولغاية 11 كانون الأول وبمشاركة عروض مسرحية وسينمائية وموسيقية ومعارض فنية من لبنان والخارج حضورياً وعبر الإنترنت.
Advertisement

وأكد الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني: "على ضروة المقاومة الثقافية من أجل نشر الحقيقة للعالم حول القضية الفلسطينية ولهذا علينا جميعاً المقاومة بالثقافة وبمختلف الميادين من أجل الحرية لأهلنا في غزة وفلسطين".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
09:12 | 2023-12-04
16:21 | 2023-12-03
13:16 | 2023-12-03
02:42 | 2023-12-02
06:28 | 2023-11-29
02:35 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24