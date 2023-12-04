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أفراح ومناسبات
إطلاق مهرجان تيرو الفني الدولي في المسرح الوطني اللبناني صور
Lebanon 24
04-12-2023
|
05:44
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أعلنت "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" عن إقامة الدورة السادسة من "مهرجان تيرو الفني الدولي" في "المسرح الوطنيّ اللّبناني المجاني"، في مدينة صور تحت شعار " المقاومة بالكلمة واللحن والريشة " في الفترة الممتدة من 9 ولغاية 11 كانون الأول وبمشاركة عروض مسرحية وسينمائية وموسيقية ومعارض فنية من لبنان والخارج حضورياً وعبر الإنترنت.
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وأكد الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني: "على ضروة المقاومة الثقافية من أجل نشر الحقيقة للعالم حول القضية الفلسطينية ولهذا علينا جميعاً المقاومة بالثقافة وبمختلف الميادين من أجل الحرية لأهلنا في غزة وفلسطين".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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