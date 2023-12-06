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أفراح ومناسبات
باحة وزارة الدفاع احتضنت "رايد الاستقلال 80" (صور)
Lebanon 24
06-12-2023
|
03:19
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انطلق " رايد الاستقلال 80" من ساحة الشهداء-بيروت نحو وزارة الدفاع برعاية محافظ بيروت القاضي مروان عبود وبالتنسيق مع شركة COMIN Insurance ،حيث استقبلهم ممثل العماد جوزيف عون قائد الجيش، العميد الركن فادي بو ديوان.
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وكان يومٌ حافل بالمواقف والكلمات والاناشيد الوطنية، بمشاركة كوكبة من أرقى فرق الدراجات النارية من كل لبنان .
ورحب العميد الركن فادي بو ديوان بهذه المبادرة الوطنية وأكد ان أبناء المؤسسة العسكرية فخورين أنهم يخدمون الوطن بأصعب الظروف وتمنى المجد والخلود للبنان.
كما ألقى الكابتن فؤاد الصمدي كلمة فرق الدراجات النارية مشيداً بالجهود الوطنية للزملاء الدراجين الذين ساهموا بجعل (مشوار الرايد) الذي يقومون به كل يوم "احد" بنهاية الاسبوع الى (ثقافة الرايد) بحيث تتنوع الانشطة بين سياحية واجتماعية ووطنية ورياضية.
وتم تقديم الدروع التكريمية وتوزيع الميداليات للفرق المشاركة.
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