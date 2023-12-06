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جعجع شاركت في اجتماع لجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الامية وتعليم الكبار في جامعة الدول العربية

Lebanon 24
06-12-2023 | 06:05
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شاركت الدكتورة نعمة جعجع مديرة البرنامج الوطني لتعليم الكبار في وزارة الشؤون الاجتماعية لبنان، وعضو لجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الامية وتعليم الكبار في جامعة الدول العربية والمنسقة الاعلامية لهذه اللجنة، في الاجتماع التاسع للجنة في تونس قدمت خلاله عرضًا لما آلت اليه الخطة الإعلامية التي سبق للجنة أن أقرتها، واعتمدها مجلس وزراء الاعلام العرب، وشرحت للجنة ما تحقق منها ولا سيما لجهة إطلاق الموقع الالكتروني للعقد العربي الذي أعدته ونفذته مؤسسة طلال ابو غزالة، وضرورة تطوير الأساليب التقنية لإيصال الخدمة الى المستهدفين وبصورة خاصة وسائل التواصل الاجتماعي غي ضوء الدروس المستفادة من التباعد الاجتماعي الذي فرضته جراء جائحة كورونا.
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