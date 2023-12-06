افتتاح معرض "ويسكي لايف بيروت" بنسخته السادسة

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انطلق معرض "ويسكي لايف بيروت" Whisky Live Beirut على مدار 3 أيام بنسخته السادسة، بحضور ممثل وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي.وأشارت منظمة الحدث جمانا دموس سلامة إلى أن قرار تنظيم المعرض اتخذ قبل أسبوع فقط، داعية إلى "رفع نخب لبنان وكل من كافح جاهدا من أجل مستقبل الوطن"، واعدة بـ"تقديم برنامج حيوي يضمّ أنشطة استثنائية يستضيفها خبراء يتشاركون شغفاً كبير".وسيتيح هذا الحدث للزوار بحسب بيان لشركة Hospitality Services المنظمة، فرصة نادرة لتذوق بعض من أفضل علامات الويسكي في العالم، والتي صنعت في اسكتلندا وأيرلندا والولايات المتحدة الأميركية واليابان وغيرها من الدول.كما يستضيف المعرض أكثر من 20 ورشة عمل يقدّمها خبراء معروفون وسفراء لعلامات تجارية، وخبراء متخصصون في تحضير المشروبات، والذين سيشاركون خبراتهم وأسرار صناعة الويسكي مع الحضور.كما أشار البيان إلى أنه "يمكن شراء التذاكر للمشاركة في فعاليات المعرض، الذي يفتتح أبوابه من الخامسة عصرا إلى الحادية عشرة مساء، عند مدخل المعرض".