حفل توزيع جوائز "ربيع المطالعة" في طرابلس

أقيم في قاعة محاضرات «مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية» بطرابلس حفل توزيع جوائز «ربيع المطالعة» (السادس) الذي نظمه الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة و«مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية»، بحضور حشد من المهتمين والمدعوين.

وألقى رئيس المؤسسة الدكتور سابا قيصر زريق كلمة دعا في مستهلها الحضور للوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء غزة المظلومة.

وقال "إن حب اللغة العربية قاسم مشترك بين مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية والاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، وبخاصة قطاع التربية والتعليم فيه، فالمؤسسة رهنت نفسها طوال العقد الذي إنقضى على ولادتها، لخدمة اللغة التي كرّس جدّي وملهمي حياته من أجل تعزيزها والإرتقاء بها، هذا القاسم مبني على يقين مطلق أن الترويج لها، على أي نحو ممكن هو قبل كل شيء واجب وطني مقدّس".

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وأضاف «الحافز الأكيد على تعاوننا هو أن الهجمة الغربية اللغوية المتمادية بأسلحتها الإلكترونية، تُلحق أذىً أكيداً بلغة الضاد. لا أخفي عليكم إستهجاني عندما يلجأ كُثر إلى التواصل إلكترونياً مستعملين لغة غريبة عجيبة؛ حيث مثلاً، يتربع رقم «3» العربي الأصل، في حضن كلمة ليعني «العين»، وكذلك الأمر بالنسبة للرقم «2» ليعني «الهمزة» كما لو أن النقر على الرقمين المذكورين أسهل من النقر على الحرفين المعنيين، أوليس أقرب إلى المنطق أن تُكتب الكلمات بالعربية؟

ثم تحدثت رئيسة قطاع التربية والتعليم في «الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة»، السيدة يشار خياط، بإسم رئيسة الاتحاد السيدة ناريمان الجمل غانم، فنوّهت بأعمالها وما تقدمه من جهد في سبيل المرأة العربية خصوصا واللبنانية بشكل عام، لا سيما في الظروف الراهنة، حيث للمرأة دورها المهم على صعيد بناء الأسرة والسعي لحشد الطاقات والإمكانات في بناء الأسرة اللبنانية.

وقالت «ربيع المطالعة (6) دليل على اننا مستمرون ومثابرون في إعادة القراءة إلى أولويات الإهتمام لدى الشباب وبأنّ اللغة العربية لغتنا الأم وهويتنا جديرة بالحرص والاهتمام».

وأوضحت ان "نشاط ربيع المطالعة بدأ بمباريات حول قراءة قصص وتحليلها وان الاتحاد عمد، اعتباراً من مباريات ربيع المطالعة (5) على إجراء المباريات حول كتابة قصص قصيرة".

وفي الختام وزعت مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية جوائر على كل من الفائزين وتضمنت جوائز نقدية ومجموعات كتب من إصدارات المؤسسة. (اللواء)