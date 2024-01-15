الشاعر شربل فرنسيس وقع ديوانه الثاني "صدى الوجدان"

وقّع الشاعر المربّي شربل فرنسيس إصداره الثاني "صدى الوجدان" في مبنى "مشروع أجيال"، مبنى الكونسرفاتوار الوطني ، كفرحاتا- زغرتا.

صدى الوجدان" ديوان شعري باللغة المحكيّة اللبنانيّة، يتضمّن أربعة ابواب منوعة: الغزل، الوطنيّات، الحياة، والوجدان. سكبه الشاعر بفيض من وجدانه، بأسلوب السهل الممتنع، يحاكي فيه صدق المشاعر، وأصالة القرية اللبنانيّة.

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بداية الحفل كانت مع النشيد الوطنيّ.ثم كلمات في الديوان لكلّ من رئيسة "منتدى شاعر الكورة الخضراء الثقافي عبدالله شحادة" الشاعرة ميراي شحادة. الدكتورة الشاعرة سحر حيدر، والشاعر قيصر مخاييل.

وختامًا قراءات للشاعر شربل فرنسيس في الديوان.

تخلّل الاحتفال الذي قدمته جويا بو فرنسيس إطلالة فنية للفنانة ريا فضل الله.

وفي الختام قطع قالب الحلوى احتفاء بالمناسبة.