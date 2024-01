اعيد انتخاب الام راغدة يونس مرّةً جديدة رئيسة لدير مار يوسف جربتا- ضريح القديسة رفقا.

والأم راغدة يونس من بلدة تنّورين، دخلت الرهبنة في العام 1998،

درست اللّاهوت والموسيقى في جامعة الروح القدس- الكسليك،

حائزة على ماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة Our Lady of the ELMS، في الولايات المتّحدة الأميركيّة.

تتقبّل الرئيسة يونس التهاني من الخميس ١٨ إلى الأحد ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٤، في صالون الدير، من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية السادسة مساءً.