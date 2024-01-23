فعالية في عمادة كلية الآداب في اللبنانية حول تطبيق الوسائل الرقمية في الكتابة

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نظم قسم اللغة الانكليزية وآدابها في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية فعالية تعليمية وأدبية بعنوان "تطبيق الوسائل الرقمية في الكتابة" لطلاب الماستر2 ، برعاية عميدة الكلية الدكتور هبة شندب ومشاركتها، وحضور منسقة قسم اللغة الانكليزية وعدد من الأساتذة وطلاب الشهادات العليا في قاعة الاحتفالات في مبنى عمادة الكلية في الدكوانه.بعد النشيدين الوطني اللبناني والجامعة اللبنانية، ألقت العميدة شندب كلمة أشادت فيها بهذا النشاط "الذي يعطي صورة عن الجهد الذي يبذله الاساتذة والطلاب في كلية الاداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية، ويعبر عن مدى التزامهم ومواكبتهم لأفضل الطرائق والوسائل التعليمية التي تعود بالخير على الجامعة اللبنانية وطلابها، خصوصا في هذه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي نمر بها".واعتبرت أن النشاط حول مسابقة الكتابة الرقمية "هو بمثابة احتفال بالإبداع والتعبير وقوة الكلمة ومنصة للإلهام والتعاون وصياغة مسارات جديدة في عالم الكتابة الرقمية".ثم ألقت أستاذة الدورة الدكتورة دوريس يونس كلمة سلطت فيها الضوء على "أهمية مواكبة كل ما هو جديد على صعيد اللغة الانكليزية وآدابها، وخصوصا الكتابة الرقمية في العصر الرقمي والمشاريع الإبداعية التي أنتجها الطلاب". ثم أعلنت أسماء طلاب الماستر 2 ال 12 المشاركين في هذه الفعالية الذين عرضوا مشاريعهم أمام اللجنة الآتية: الاستاذة الدكتورة رولا يازجي، الأستاذة الدكتورة يسرا صبرة، الاستاذ الدكتور ابراهيم سرور والاستاذة الدكتور آني جولوكيان.وقام أعضاء اللجنة بتقييم المشاريع الاثني عشر بناءً على معايير تفصيلية تتوافق مع كافة أشكال ومحتوى الوسائل الرقمية، وأتت النتائج كالتالي:1- هاجر كنعان وسابين عجور («رجعوني» قصيدة وفيديو افتراضي).2- ماريا فرح (إعلان لمشروب غير كحولي اسمه بريز)3- كارين سرحان (سيناريو فيديو وفيديو “أفضل الكتب قراءة في 2023”).وفي النهاية حصل جميع طلاب M2 على شهادة مشاركة وحصل الفائزون على شهادات للمشاريع المتميزة.