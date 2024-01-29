Advertisement

أفراح ومناسبات

في "يوم أوستراليا"... لبنانيون في سيدني حصلوا على أوسمة رفيعة

Lebanon 24
29-01-2024 | 02:04
A-
A+
Doc-P-1158144-638421167794496100.jpeg
Doc-P-1158144-638421167794496100.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منحت الحكومة الأوسترالية بمناسبة اليوم الوطني Australia Day عددا من ابناء الجالية اللبنانية البارزين، أوسمة وطنية من رتبة OAM من بينهم الزميل سركيس كرم تقديراً لخدماته للجالية الأوسترالية اللبنانية على الصعيد الخيري والإعلامي والثقافي والرياضي.
Advertisement
ومن بين المكرمين بالوسام مديرة الأخبار السابقة في محطة SBS الحكومية الرسمية الزميلة ماجدة عبود صعب، وهي صاحبة مسيرة حافلة بالعطاءات. كما منح الوسام الى رئيس نادي رايدلمير لاينز لكرة القدم بيتر الباشا، لإنجازاته في المجال الرياضي طوال أكثر من أربعين سنة.
ومُنح وسام OAM كذلك الى نائب رئيس بلدية ليفربول مظهر حديد تقديراً لإسهاماته في مجتمع ليفربول المحلي.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
03:28 | 2024-01-27
00:20 | 2024-01-27
02:34 | 2024-01-23
04:20 | 2024-01-22
14:18 | 2024-01-20
07:33 | 2024-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24