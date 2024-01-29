في "يوم أوستراليا"... لبنانيون في سيدني حصلوا على أوسمة رفيعة

منحت الحكومة الأوسترالية بمناسبة اليوم الوطني Australia Day عددا من ابناء الجالية اللبنانية البارزين، أوسمة وطنية من رتبة OAM من بينهم الزميل سركيس كرم تقديراً لخدماته للجالية الأوسترالية اللبنانية على الصعيد الخيري والإعلامي والثقافي والرياضي.

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ومن بين المكرمين بالوسام مديرة الأخبار السابقة في محطة SBS الحكومية الرسمية الزميلة ماجدة عبود صعب، وهي صاحبة مسيرة حافلة بالعطاءات. كما منح الوسام الى رئيس نادي رايدلمير لاينز لكرة القدم بيتر الباشا، لإنجازاته في المجال الرياضي طوال أكثر من أربعين سنة.

ومُنح وسام OAM كذلك الى نائب رئيس بلدية ليفربول مظهر حديد تقديراً لإسهاماته في مجتمع ليفربول المحلي.