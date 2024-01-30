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مذكرة تفاهم بين جامعة بيروت العربية وجامعات ولاية مينيسوتا - مانكاتو

Lebanon 24
30-01-2024 | 02:50
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وقعت جامعة بيروت العربية ممثلة برئيسها البروفسور وائل نبيل عبد السلام مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات، مع ولاية مينيسوتا عبر رئيس مجلس أمنائها للجامعات في الولاية البروفسور إدوارد إنش بهدف التبادل الدولي والثقافي، لتجارب تعليمية معينة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في ولاية مينيسوتا وجامعة بيروت العربية، وكانت كلية إدارة الاعمال ممثلة بعميدها البروفسور محمد أبو النجا قد قامت بدراسة المواضيع المتعلقة بالاتفاقية.
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تهدف الاتفاقية الى توفير فرص التبادل بين هيئة التدريس من خلال المحاضرات والأبحاث والمناقشات، والبحث في إمكان عقد المؤتمرات والبرامج الأكاديمية المشتركة، وتشجيع فرص التبادل الطالبي للدراسة والبحث العلمي، وتعزيز تبادل المعلومات الأكاديمية والمعلومات البحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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