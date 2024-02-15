جمعية REBIRTH BEIRUT تفتتح معرض COUP DE COEUR بالتعاون مع ART CENTURIES

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تفتتح جمعية Rebirth Beirut معرضها الفني الجديد بعنوان Coup de Coeur في 19 شباط المقبل، من السادسة مساء لغاية التاسعة مساء، على أن يستقبل الزوار لغاية 28 شباط من الثالثة حتى السابعة يوميا، في مقر الجمعية في منطقة الجميزة - شارع غورو.واوضحت الجمعية في بيان، أن "هذا المعرض المميز هو بمثابة احتفال بالفن والثقافة والحب"، مشيرة إلى أن "المعرض من تنظيم Art Centuries، وهو رحلة مثيرة عبر الأعمال الفنية اللبنانية والعربية والأوروبية".وأشارت إلى أن Coup de Coeur يعرض مجموعة رائعة من اللوحات والمنحوتات والزجاج الحديث، وهو تتويج لأربعين عاما من الخبرة في عالم الفن في البرازيل ولبنان".ولفتت إلى أنّ "جزءا من العائدات سيساهم في مبادرات إعادة إحياء بيروت التي تشمل مشاريع حيوية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للمدينة، مثل إعادة تأهيل إشارات المرور وإنارة الشوارع"، وقالت: "ادعموا الفن، ادعموا بيروت، وزوروا المعرض الجديد".وتحدث رئيس ومؤسّس جمعية Rebirth Beirut كابي فرنيني عن "حماسه لهذا المعرض الاستثنائي"، وقال: "تفتخر جمعيتنا بتقديم هذا المعرض الجديد الذي يعكس الحب والشغف بالفن، فالقطع تجسد رؤيتنا لبيروت كمدينة المعرفة والثقافة والتنوع والفن والحب."