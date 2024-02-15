Advertisement

أفراح ومناسبات

جمعية REBIRTH BEIRUT تفتتح معرض COUP DE COEUR بالتعاون مع ART CENTURIES

Lebanon 24
15-02-2024 | 13:58
A-
A+
Doc-P-1164750-638436276491334340.png
Doc-P-1164750-638436276491334340.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفتتح جمعية Rebirth Beirut معرضها الفني الجديد بعنوان Coup de Coeur في 19 شباط المقبل، من السادسة مساء لغاية التاسعة مساء، على أن يستقبل الزوار لغاية 28 شباط من الثالثة حتى السابعة يوميا، في مقر الجمعية في منطقة الجميزة - شارع غورو.
Advertisement

واوضحت الجمعية في بيان، أن "هذا المعرض المميز هو بمثابة احتفال  بالفن والثقافة والحب"، مشيرة إلى أن "المعرض من تنظيم Art Centuries، وهو رحلة مثيرة عبر الأعمال الفنية اللبنانية والعربية والأوروبية".

وأشارت إلى أن   Coup de Coeur يعرض  مجموعة رائعة من اللوحات والمنحوتات والزجاج الحديث، وهو تتويج لأربعين عاما من الخبرة في عالم الفن في البرازيل ولبنان".

ولفتت إلى أنّ "جزءا من العائدات سيساهم في مبادرات إعادة إحياء بيروت التي تشمل مشاريع حيوية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للمدينة، مثل إعادة تأهيل إشارات المرور وإنارة الشوارع"، وقالت: "ادعموا الفن، ادعموا بيروت، وزوروا المعرض الجديد".

وتحدث رئيس ومؤسّس جمعية Rebirth Beirut كابي فرنيني عن "حماسه لهذا المعرض الاستثنائي"، وقال: "تفتخر جمعيتنا بتقديم هذا المعرض الجديد الذي يعكس الحب والشغف بالفن، فالقطع تجسد رؤيتنا لبيروت كمدينة المعرفة والثقافة والتنوع والفن والحب."
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:25 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
10:53 | 2024-02-15
10:34 | 2024-02-14
05:29 | 2024-02-12
05:22 | 2024-02-12
04:49 | 2024-02-12
07:04 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24