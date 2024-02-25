لمناسبة "اليوم الوطني للفنون التشكيلية اللبنانية".. افتتاح معرض "انفجار فني في فيردان"

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نظمت مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية، فيردان، التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية في لبنان، بمناسبة "اليوم الوطني للفنون التشكيلية اللبنانية" افتتاح معرضexplosion artistique à verdun "انفجار فني في فيردين" الذي ضم 18 فنانًا وعدة شخصيات مهمة في مجتمعنا.تم تكريم الفنانة التشكيلية الراحلة جينان بزي، خريجة ومعلمة سابقة في الليسيه الفرنسية اللبنانية، فيردين ، واقتناء لوحة من أعمالها من قبل المؤسسة كأول عمل فني في مساحتهم الجديدة المخصصة للفنون التشكيلية.تميز الحدث بإعلان توقيع بروتوكول تعاون بين الليسيه الفرنسية اللبنانية، فيردين ونقابة الفنانين التشكيليين اللبنانيين.يذكر أن الفنانين المشاركين هم، رئيس وأعضاء مجلس النقابة، بالاضافة الى اصدقاء الفنانة جينان المقربين.الحضور:- السيدة إيزابيل بيكو، COCAC مساعدة المستشارة المساعدة للتعاون والعمل الثقافي في السفارة الفرنسية في لبنان)- - السيد عماد الأشقر، المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي اللبناني- السيد باتريك جوزيف، مندوب المدير العام للبعثة العلمانية الفرنسية- السيد مصطفى هواري، المدير الإقليمي للبعثة العلمانية الفرنسية- السيد لوك أرنو، المدير الإقليمي المساعد للبعثة العلمانية الفرنسية- السيد جان-ميشيل مايغر، منسق شبكة البعثة العلمانية الفرنسية في لبنانالفنانون المشاركون:- دعد أبي صعب- مهى أبو شقرا- رويدا العريس- ريما عاصي دلول- عبير عطاالله- فؤاد شهاب- نزار ضاهر- صفاء الصغير- مايا فارس- كارول حوا- ماريانا قوام- ريتا كيروز- مارال منيس- باسكال مسعود- وفاء نصر- فاطمة عثمان- منى زود خورينظمت الحدث عبير عطاالله، أستاذة الفنون التشكيلية في الليسيه الفرنسية اللبنانية، فيردين ، والسيد جان-مارك أوبان والسيد بينوا غيوي على التوالي مدير ونائب مدير الليسيه الفرنسية اللبنانية، فيردين تحت رعاية نقابة الفنانين التشكيليين اللبنانيين برئاسة البروفيسور نزار ضاهر.