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المكاري كرّم جورجيت جبارة ورفعت طربيه ووحيد جلال

Lebanon 24
29-02-2024 | 05:13
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كرم وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، ثلاثة من "عمالقة الفن اللبناني" هم : ⁠"ايقونة الرقص التعبيري" جورجيت جبارة التي أعطت فن الباليه من عمرها سبعين سنة ، الفنان المسرحي رفعت طربيه الذي "أكمل اليوبيل الذهبي على خشبة المسرح " والفنان وحيد جلال "صاحب الحنجرة الذهبية الذي أعطى الدراما والمسرح والسينما" .
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واثنى المكاري على "مسيرتهم، لاسيما بما قدموه من بصمات في أرشيف تلفزيون لبنان"، وقدم لهم، مع مساعدة المدير العام في تلفزيون لبنان وفاء محفوظ حيدر ومدير البرامج هيثم كالوت، الدروع التي تحمل شعار التلفزيون وكلمات عرفان الجميل.

وشكر كل من طربيه وجبارة وجلال  مبادرة وزير الاعلام واعتبروا "تكريم تلفزيون الوطن لهم ، هو تكريم من الوطن لما قدموه لفنه واعلامه ومسارحه وجمهوره" .

اشارة الى  أن المكاري  كان قد كرم في وقت سابق الاعلامية جاندارك أبو زيد ، والفنانات سعاد الهاشم ، دلال الشمالي وجورجيت صايغ .

ويأتي تكريم هذه الشخصيات في سياق البرنامج التلفزيوني الذي أطلقه "تلفزيون لبنان" لتسليط الضؤ على مسيرة هؤلاء الكبار وهو " ألبوم الاصالة"، الذي يعده ويقدمه الاعلامي روبير فرنجية ويتولى اخراجه بسام خيرالله كل سبت العاشرة والربع ليلا .(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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