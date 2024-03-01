20
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
مشاركة لقوى الأمن في المهرجان اللبناني للكتاب - انطلياس
Lebanon 24
01-03-2024
|
08:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار التّعاون القائم مع مؤسسات المجتمع المدني بما يتماهى مع مبادئ الشرطة المجتمعية، شاركت قوى الأمن الدّاخلي في افتتاح المهرجان اللبناني للكتاب للسنة الـ /40/ الذي نظّمته الحركة الثقافية – انطلياس بتاريخ 29-2-2024 ويستمر لغاية 10-3-2024 في الصالة الكبرى لدير مار الياس – انطلياس. يتضمّن هذا المهرجان إضافة الى معرض الكتاب، المنصّات الرقمية المتخصصة، ندوات ولقاءات ثقافية وشعرية.
Advertisement
وقد مثّل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، العميد الركن شربل فرام، يرافقه عدد من الضباط.
لذلك، تدعو قوى الأمن المواطنين الكرام إلى زيارة المساحة المخصصة لها في المعرض المذكور، حيث يقوم عناصرها بمهام توعوية على مخاطر السرعة، والابتزاز الإلكتروني، كما وعرض للكتب والمجلات الصادرة عن هذه المديرية العامة وتوزيع المنشورات".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه الطرقات ستُقفل غدّاً
Lebanon 24
هذه الطرقات ستُقفل غدّاً
11:02 | 2024-02-29
29/02/2024 11:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة في قناة لبنانيّة تفوز بلقب ملكة جمال... شاهدوا الصور
Lebanon 24
مذيعة في قناة لبنانيّة تفوز بلقب ملكة جمال... شاهدوا الصور
16:00 | 2024-02-29
29/02/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمضى 8 ساعات في المطار... شاهدوا بالصور ما جرى مع أحد الفنانين
Lebanon 24
أمضى 8 ساعات في المطار... شاهدوا بالصور ما جرى مع أحد الفنانين
12:37 | 2024-02-29
29/02/2024 12:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة كبيرة... فنانة لبنانيّة مُعتزلة خلعت الحجاب وغنّت شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة كبيرة... فنانة لبنانيّة مُعتزلة خلعت الحجاب وغنّت شاهدوا كيف بدت (فيديو)
11:08 | 2024-02-29
29/02/2024 11:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف... إشتباك مسلّح بين شبان من 3 عائلات (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف... إشتباك مسلّح بين شبان من 3 عائلات (فيديو)
13:04 | 2024-02-29
29/02/2024 01:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
05:13 | 2024-02-29
المكاري كرّم جورجيت جبارة ورفعت طربيه ووحيد جلال
12:15 | 2024-02-27
حشد كبير من الشخصيات الروحية والإجتماعية في افتتاح فيلم "الرب يراني"
05:24 | 2024-02-27
ورشة عمل حول تشريعات الطاقة نظمها المركز اللبناني لحفظ الطاقة
10:24 | 2024-02-26
"تحية إلى فلسطين".. افتتاح مهرجان صور السينمائي الدولي بدورته الـ 11
15:07 | 2024-02-25
لمناسبة "اليوم الوطني للفنون التشكيلية اللبنانية".. افتتاح معرض "انفجار فني في فيردان"
09:46 | 2024-02-24
السفارة الروسية في لبنان تحيي عيد "حماة الوطن".. وناصر الدين: "توسيع الخماسية الدولية أمر ملح وعاجل"
فيديو
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
04:00 | 2024-03-01
01/03/2024 16:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
03:38 | 2024-02-29
01/03/2024 16:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
01/03/2024 16:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24