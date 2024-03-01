Advertisement

أفراح ومناسبات

مشاركة لقوى الأمن في المهرجان اللبناني للكتاب - انطلياس

Lebanon 24
01-03-2024 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1170286-638449044357825974.png
Doc-P-1170286-638449044357825974.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار التّعاون القائم مع مؤسسات المجتمع المدني بما يتماهى مع مبادئ الشرطة المجتمعية، شاركت قوى الأمن الدّاخلي في افتتاح المهرجان اللبناني للكتاب للسنة الـ /40/ الذي نظّمته الحركة الثقافية – انطلياس بتاريخ 29-2-2024 ويستمر لغاية 10-3-2024 في الصالة الكبرى لدير مار الياس – انطلياس. يتضمّن هذا المهرجان إضافة الى معرض الكتاب، المنصّات الرقمية المتخصصة، ندوات ولقاءات ثقافية وشعرية.
Advertisement

 وقد مثّل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، العميد الركن شربل فرام، يرافقه عدد من الضباط.

لذلك، تدعو قوى الأمن المواطنين الكرام إلى زيارة المساحة المخصصة لها في المعرض المذكور، حيث يقوم عناصرها بمهام توعوية على مخاطر السرعة، والابتزاز الإلكتروني، كما وعرض للكتب والمجلات الصادرة عن هذه المديرية العامة وتوزيع المنشورات".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
05:13 | 2024-02-29
12:15 | 2024-02-27
05:24 | 2024-02-27
10:24 | 2024-02-26
15:07 | 2024-02-25
09:46 | 2024-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24