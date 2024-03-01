مشاركة لقوى الأمن في المهرجان اللبناني للكتاب - انطلياس

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صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار التّعاون القائم مع مؤسسات المجتمع المدني بما يتماهى مع مبادئ الشرطة المجتمعية، شاركت قوى الأمن الدّاخلي في افتتاح المهرجان اللبناني للكتاب للسنة الـ /40/ الذي نظّمته الحركة الثقافية – انطلياس بتاريخ 29-2-2024 ويستمر لغاية 10-3-2024 في الصالة الكبرى لدير مار الياس – انطلياس. يتضمّن هذا المهرجان إضافة الى معرض الكتاب، المنصّات الرقمية المتخصصة، ندوات ولقاءات ثقافية وشعرية.وقد مثّل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، العميد الركن شربل فرام، يرافقه عدد من الضباط.لذلك، تدعو قوى الأمن المواطنين الكرام إلى زيارة المساحة المخصصة لها في المعرض المذكور، حيث يقوم عناصرها بمهام توعوية على مخاطر السرعة، والابتزاز الإلكتروني، كما وعرض للكتب والمجلات الصادرة عن هذه المديرية العامة وتوزيع المنشورات".