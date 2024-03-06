وثائقي عن الياس الرحباني - "ثالث الرحابنة" في الرابطة الثقافية طرابلس

Advertisement

عرض ضمن مهرجان "بيروت آرت فيلم " فيلم بعنوان "ثالث الرحابنة" في الرابطة الثقافية طرابلس بحضور الفنان غسان الرحباني، الأستاذة سليمة اديب الريفي، السفير السابق سيمون كرم، مديرة المهرجان أليس مغبغب، رئيس الرابطة الثقافية الصحافي رامز الفري، النقيب عبد الرحمن الشامي، ممثل جمعية الوفاق الثقافية الاستاذ وهبة الدهيبي، ممثل حركة فتح جمال كيالي ، الدكتورة زهيدة جبور، الدكتور جان جبور، الدكتور عمر الحلوة وشخصياتالفيلم من انتاج الجزيرة الوثائقية وهو عبارة عن وثائقي "الياس الرحباني - ثالث الرحابنة" للمخرجة فيروز سرحال الذي يسلط الضوء على حياة الراحل الياس الرحباني، شقيق عاصي ومنصور الأصغر، وقد نال إعجاب الجمهور وتقديرهم.