ريسيتال في زغرتا لمناسبة بداية تساعية عيد مار يوسف

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أحيت المرنمة جومانا مدور ريسيتالا في كاتدرائية القديس يوسف في زغرتا لمناسبة بداية تساعية عيد مار يوسف، بدعوة من أخوية مار يوسف، وفي حضور الخورأسقف اسطفان فرنجيه ومرشد الأخوية الأب سليمان يمين وأعضاء الأخوية وعدد من المؤمنين.وقالت مدور في ختام الريستال: "مار يوسف لم يتكلم في الإنجيل ولكنه تمم ما قاله له الرب وطبق كلام الرب بكل حب وصمت وغير التاريخ".وأضافت: "دعونا الليلة بشفاعة أبينا مار يوسف أن نأخذ صمته، ونتمم إرادة الله. ونستخدم كل ما في أيدينا لخلاص نفوسنا وخلاص نفوس الآخرين، وأنا أفرح كثيرا عندما أكون في زغرتا صدقوني كأنني في بيتي".وشكرت الخورأسقف فرنجيه والأب يمين والأخوية على دعوتها لإقامة الريستال، ومهندس الصوت طوني باسيل، وعازف البيانو مارك أبو نعوم، وكل من رتلت من كلماتهم وكل الألحان التي هي من نبع واحد من خلال الملحن جوزيف خليفة".بدوره شكر الأب يمين مدور على حضورها وقال: "باسم أخوية مار يوسف نشكرك على هذا الريستال الجميل وأخوية مار يوسف تحبك وتطلب دائما ان تحيي لنا ريستالات، وللأخوية الفضل في وجودك معنا الليلة".