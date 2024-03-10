لقاء تفاعلي لقطاع المرأة في "تيار العزم" بعنوان "المرأة الطرابلسية بين الدور والتحديات"

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أضاء اللقاء التفاعلي الذي نظمه قطاع المرأة في "تيار العزم" بالتعاون مع جامعةAUL، لمناسبة "يوم المرأة العالمي" حول "المرأة الطرابلسية بين الدور والتحديات"، على النضالات والتضحيات لعدد من الرائدات الطرابلسيات اللواتي تحدثن عن قصص نجاحهن، وذلك في مقر القطاع في طرابلس بحضور فاعليات وشخصيات.قدم اللقاء الصحافي غسان ريفي، فعرض لنضالات المرأة اللبنانية، ووجه تحية إلى المرأة الفلسطينية "التي تناضل وتقاوم ولم تعد تبكي على اولادها الشهداء بقدر ما تعمل على حماية من تبقى منهم لتكمل المسيرة والمقاومة".ثم ألقت رئيسة قطاع المرأة في "تيار العزم" جنان مبيض سكاف كلمة رأت فيها أن "الشعب اللبناني وبالرغم من المشاكل التي تواجهه لا يزال متفائلا و مثابرا، وبنفس الوقت نرى هذه الثورة الثقافية التي تشهدها المدينة والتي تحفل بالنشاطات الثقافية بجهود أهلها، وكل ذلك في إطار اعلان طرابلس عاصمة الثقافة العربية 2024".كما تحدثت مديرة جامعة AUT الدكتورة إمتثال العكاوي، فعرضت لنشاطات الجامعة، مشددة على "أهمية دور المرأة في بناء المجتمع".بعد ذلك قدمت رائدات طرابلسيات مداخلات عرضن فيها لمسيرتهن التعليمية والعملية والمجتمعية، فأشارت القائمقام إيمان الرافعي الى نجاح المرأة في الادارة العامة، مؤكدة أن المهام الملقاة على عاتقها في القائمقامية والمحافظة والبلديات التي تتسلم إداراتها "تزيدها إصرارا وقوة وتؤكد الباع الطويل للمرأة في مواجهة الصعاب".وعرضت الدكتورة بشرى بغدادي لمسيرتها النضالية منذ بداية دراستها، كما تحدثت عن المهام الاستشارية التي تتولاها في وزارة التربية وفي وزارة الثقافة داعية الى "تضافر الجهود من أجل خدمة المجتمع وبناء جيل مثقف وواع".وأضاءت سارة الشريف على جمعية "رواد التنمية" التي "اقتحمت أحد خطوط التماس بين التبانة وجبل محسن لاقامة مركز يحاكي أفكار السلام والامن والاطمئنان والحوار بين المنطقتين في عز المعارك التي كانت تشهدها المدينة"، مشددة على أهمية دور المرأة في العمل البلدي.وأشارت الدكتورة لورا صفير الى "أهمية التنشئة التعليمية والمجتمعية للفتيات"، وعرضت لمسيرتها التربوية ولإنجاز جمعيتها في هذا الاطار.ورأت الدكتورة ياسمين غمراوي ان "المرأة الطرابلسية قادرة على العطاء خصوصا عندما يكون لديها والدة تشجعها وزوجا يدعمها"، عارضة للمشاريع التي تقوم بها جمعيتها "للخير أنا وإنت".كذلك عرضت السيدة رندا الخطيب لمسيرتها في عرض الأزياء وإنطلاقتها من لبنان الى فرنسا وعودتها اليوم لتقدم "أجمل الازياء" في وطنها انطلاقا من مدينتها طرابلس.ولفتت المحامية سهير درباس الى مسيرتها الحقوقية والنقابية، وإختيارها ضمن برنامج "أسير" المتعلق بالأحوال الشخصية في الخارجية الاسبانية بالتعاون مع جامعة كومبلتنسي، وإنتخابها أمينة سر للشبكة العالمية للنساء القانونيات ومقرها الاردن، فضلا عن مشاركتها في ابرام وثيقة الشرف للمحامين في العالم في نابولي إيطاليا، وكذلك إنتخابها رئيسة فرع لبنان في إتحاد فيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية.وقدمت الزميلة نور الهدى غريب جردة عن نضالات المرأة وتضحياتها، كما أشارت الى الجهود التي تبذلها لايجاد مركز تدريب على المهارات الاعلامية الذي سيتوج قريبا بتلفزيون سينطلق من طرابلس.بعد ذلك أقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.