Advertisement

أفراح ومناسبات

"للخير أنا وأنت" اختتمت أعمال التأهيل في شارع رياض الصلح - طرابلس

Lebanon 24
11-03-2024 | 15:10
A-
A+
Doc-P-1174022-638457886932548035.png
Doc-P-1174022-638457886932548035.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اعلنت جمعية "للخير أنا وأنت" في بيان، انها "انهت اعمال التأهيل والتحسين، في شارع رياض الصلح "طريق الميناء" والتي شملت مد شبكة الري والانارة وزراعة للوسطيات والطلاء وصيانة يومية للشارع".

 وشكرت رئيسة الجمعية ياسمين غمراوي زيادة، "كل من ساعد من المؤسسات التجارية في دعم هذه الأعمال الهادفة الى اعطاء الصورة الحقيقية عن مدينة طرابلس، خصوصاً وأن هذه التحسينات تمحو كل الصور السلبية عن مدينة الفيحاءط.

 وأكدت "المساهمة الفاعلة والمشكورة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال"، ونوهت ب"المتابعة البلدية الحثيثة للأعمال، والتي اختتمت بزينة رمضان".

 وتوجهت غمراوي بالشكر الى "مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية ودعمها".

ولفتت الى ان "طرابلس ستبقى بجهود ابنائها والخيرين، لؤلؤة على شاطئ المتوسط".

 وختمت: "الشكر الكبير للمؤسسات التي غذت وما زالت الشارع بالكهرباء طيلة الليل والمؤسسات التي تدعم صيانة الشارع شهريا".

( الوكالة الوطنية)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
09:59 | 2024-03-10
08:42 | 2024-03-10
05:30 | 2024-03-10
01:30 | 2024-03-09
10:17 | 2024-03-06
07:36 | 2024-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24