"للخير أنا وأنت" اختتمت أعمال التأهيل في شارع رياض الصلح - طرابلس

اعلنت جمعية "للخير أنا وأنت" في بيان، انها "انهت اعمال التأهيل والتحسين، في شارع رياض الصلح "طريق الميناء" والتي شملت مد شبكة الري والانارة وزراعة للوسطيات والطلاء وصيانة يومية للشارع".

وشكرت رئيسة الجمعية ياسمين غمراوي زيادة، "كل من ساعد من المؤسسات التجارية في دعم هذه الأعمال الهادفة الى اعطاء الصورة الحقيقية عن مدينة طرابلس، خصوصاً وأن هذه التحسينات تمحو كل الصور السلبية عن مدينة الفيحاءط.

وأكدت "المساهمة الفاعلة والمشكورة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال"، ونوهت ب"المتابعة البلدية الحثيثة للأعمال، والتي اختتمت بزينة رمضان".

وتوجهت غمراوي بالشكر الى "مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية ودعمها".

ولفتت الى ان "طرابلس ستبقى بجهود ابنائها والخيرين، لؤلؤة على شاطئ المتوسط".

وختمت: "الشكر الكبير للمؤسسات التي غذت وما زالت الشارع بالكهرباء طيلة الليل والمؤسسات التي تدعم صيانة الشارع شهريا".

( الوكالة الوطنية)