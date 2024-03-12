من جنوب لبنان إلى العالميّة... جائزتان جديدتان في رصيد "بستان الزيتون"

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وقد فاز "بستان الزيتون" بجائزة "EVOOLEUM Awards 2024"، عن فئة زيت الزيتون "إترانا"، المعروف بفرادته وتميّز نوعيّته، كما برائحته الشهية ومذاقه الخاص. من الجنوب نحو العالميّة، مرّة جديدة أحرز "بستان الزيتون" جائزتين استثنائيّتين؛ جائزة الجودة كأفضل عشرة منتجين لزيت الزيتون البكر الممتاز المحدود الإنتاجية "Top 10 EVOO Limited Production Award" في المسابقة العالميّة "EVOOLEUM Awards 2024"، وجائزة "of the year 2023 EVOOWR" كأفضل المنتجين اللبنانيين للعام 2023 لزيت الزيتون البكر الممتاز ضمن التصنيف العالمي "Extra Virgin Olive Oil World Ranking -EVOOWR".وقد فاز "بستان الزيتون" بجائزة "EVOOLEUM Awards 2024"، عن فئة زيت الزيتون "إترانا"، المعروف بفرادته وتميّز نوعيّته، كما برائحته الشهية ومذاقه الخاص.

وبذلك أُدرج "بستان الزيتون" في المرجع والدليل العالمي "EVOOLEUM 2024" لقائمة أفضل مائة منتج حول العالم، والذي تنشره حصريًّا "ميركاسية"، المجلة الإسبانية المتخصّصة في شؤون زراعة وصناعة الزيتون العالمية والمعتمدة من الجمعية الإسبانية لزراعة أشجار الزيتون "AEMO".